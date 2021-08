CAC 40 : CAC 40 :Lundi au soleil

(BFM Bourse) - L’optimisme fait son retour ce matin et le mois d’août démarre en fanfare. Les marchés asiatiques se sont vigoureusement repris après les chahuts de la semaine passée où la liberté bien comprise est celle voulue et encadrée par les autorités. La saison des résultats a atteint son pic avec de nombreux dépassements de prévisions. L’attention va revenir à la macroéconomie et les opérateurs ont envie de saluer les effets du gigantesque plan américain qui va être adopté pour redonner vie aux infrastructures du pays.

Vendredi, le CAC 40 a clôturé en légère baisse mais cela lui a permis de combler le gap commun laissé ouvert jeudi. Il peut à sa guise reprendre de la hauteur pour attaquer de nouveau la résistance des 6670 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l'indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier va dans l'immédiat se heurter aux plus hauts annuels

On prendra soin de noter qu'un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l'achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6550.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6670.00 / 6687.00 Support(s) : 6550.00 / 6400.00 / 6290.00

