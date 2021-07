CAC 40 : CAC 40 : Besoin de souffler

(BFM Bourse) - L’optimisme régnait hier, à la Bourse de Paris. Les résultats d’entreprises étaient salués notamment ceux d’Airbus. Le ton rassurant et très diplomatique de la FED a également joué donnant à croire que le resserrement monétaire n’était nullement urgent. D’ailleurs les chiffres du jour américains, en deçà des prévisions notamment sur l’estimation du PIB n’établissaient aucune surchauffe ce qui valide les mesures d’accompagnement.

Aujourd’hui, les opérateurs sont tentés par les prises de bénéfices et le chahut observé sur les marchés asiatiques les y incitent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Hier nous indiquions que Le CAC 40 s’emballait et passait allégrement les 6550 points. Il s’ouvrait ainsi la porte des plus hauts annuels. Il s’est arrêté sur la résistance des 6670 points et dessine du même coup une figure en double sommet. Par ailleurs, la bougie qui illustre la séance est détachée de la précédente et il devrait y avoir rapidement un raccord

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est négatif sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier n’est pas compromis.

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6670.00 / 6687.00 Support(s) : 6550.00 / 6400.00 / 6290.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime