CAC 40 : Bonne nouvelle

(BFM Bourse) - Le CAC 40, nécessairement très hésitant avant les chiffres de l’inflation américaine, s’est bien repris dans l’après-midi s’offrant de nouveaux records et se rapprochant ainsi de celui historique à moins de 1%. L’inflation aux Etats-Unis serait donc moindre que celle attendue. Elle apparaît ainsi sous contrôle et valide l’actuelle politique accommodante de la FED. Les acheteurs poursuivent donc la fête même si ils ne peuvent plus s’appuyer sur les résultats d’entreprises pratiquement tous publiés.

Cet après-midi, il faudra surveiller l’inflation pour les prix à la production. Il faut se méfier du mécanisme de la « vente de la nouvelle ». La bonne nouvelle de l’inflation maîtrisée pourrait être vendue et ce d’autant que la hausse donne un peu le vertige.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine dernière s’est terminée par une hausse au-delà des 6800 points et il n’y a toujours pas de résistance fiable à court terme. Le chiffre assez rond des 6850 points peut susciter un besoin de prendre quelques bénéfices mais techniquement rien de moins sûr car le courant acheteur est devenu sourd à tout appel à la prudence et veut s’accrocher à une poursuite de la politique de l’argent facile. La « maîtrise » de l’inflation américaine conforte le camp acheteur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6850.00 / 6945.00 Support(s) : 6800.00 / 6750.00 / 6660.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime