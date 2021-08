CAC 40 : Bel optimisme

(BFM Bourse) - L’optimisme fait son retour en ce début de mois d’août et le CAC 40 s’offre ainsi un record annuel en séance tout en renouant avec les niveaux d’il y a 21 ans. Le secteur bancaire et de l’assurance est à l’honneur et celui du luxe repart après une petite pause. La très relative faiblesse des marchés américains n’a visiblement pas d’incidence sur le CAC 40. Il faut néanmoins se méfier de la période estivale où la moindre nouvelle prend des proportions exagérées du fait du manque de volume et de l’absence des professionnels qui sont souvent des sources de modération.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Lundi, le CAC 40 a donc clôturé sur une belle hausse. Il a ainsi débordé la résistance des 6670 points ce qui lui ouvre la porte symbolique des 6700 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l'indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier va dans l'immédiat se heurter aux plus hauts annuels

On prendra soin de noter qu'un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l'achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6687.00 / 6700.00 Support(s) : 6670.00 / 6550.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime