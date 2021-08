CAC 40 : Avide de nouveaux indices sur les politiques monétaires

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a confirmé son inversion de vapeur lundi (+0,86% à 6 683 points), grâce en particulier aux concours des secteurs du luxe et de la banque. Rappelons que les premier a été lourdement pénalisé la semaine passée, le reflux s'étant accentué avec les propositions de l'exécutif chinois de mieux faire participer les ultra-riches à l'effort de solidarité nationale. Quant au second, il bénéficie des perspectives d'une normalisation des politiques monétaires des grandes puissances économiques, inflexion initiée par la Fed la semaine passée, sous le signe d'un retour à une certaine fermeté. Loin d'affirmer un retour à l'orthodoxie, l'Institution monétaire prépare les esprits à un resserrement très progressif du robinet de liquidités. Après les Minutes de la Fed la semaine, c'est au tour du symposium de Jackson Hole d'apporter de nouveaux éléments dans des salles des marchés. Petit caillou imprévu dans des souliers des grands argentiers de la planète: la réunion se tiendra en visio-conférence, et non dans le cadre somptueux de la vallée éponyme du Wyoming. Symbole venant rappeler que l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée.

Les Minutes de la Fed, par leur ton et leur contenu, ont alimenté mercredi dernier la crédibilité d'un scénario de "durcissement" monétaire, avec naturellement les guillemets qui s'imposent, tant le caractère progressif de ce durcissement est assuré. Force est toutefois de constater que les "Faucons" de la Fed ont avancé leurs pions. "La décision de réduction des rachats d'actifs de l'institution monétaire (tapering) pourrait intervenir avant la fin de l'année", relève John Plassard (Mirabaud) dans ces Minutes. "Les investisseurs pourraient en avoir le cœur net lors du symposium de Jackson Hole qui aura lieu [cette semaine] du 26 au 28 août prochain", poursuit le spécialiste en investissement.

Au chapitre statistique, absence de mauvaises surprises sur les indicateurs d'activités PMI (enquêtes auprès des directions des achats), en toutes premières estimations pour le mois d'août. A 59,7 pour les services et 61,5 pour l'industrie, ces indicateurs ne s'éloignent guère de leur consensus respectif.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, a apporté les éclairages suivants: "La reprise économique de la zone euro a conservé un fort dynamisme en août, l'indice PMI ne s'étant en effet que légèrement replié par rapport au sommet atteint en juillet et affichant ainsi, sur les deux premiers mois du troisième trimestre 2021, sa plus forte valeur trimestrielle moyenne depuis 21 ans. Bien que la propagation du variant Delta ait causé de nombreux problèmes dans l'ensemble de la région, pesant notamment sur la demande et occasionnant de nouvelles perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, les entreprises ont globalement tiré parti de l'assouplissement des mesures sanitaires, qui sont maintenant les moins strictes depuis le début de la pandémie".

Des chiffres équivalents outre Atlantique ont manqué leur cible, sans aucune conséquences négatives sur les marchés d'actions. Le Dow Jones a gagné lundi 0,61% à 35 335 points et le Nasdaq Composite 1,55% à 14 942 points, sur des territoires jamais visités auparavant. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,85% à 4 479 points.

Côté valeurs, comme vu plus haut, le rebond du CAC 40 a été tiré par les valeurs du luxe, qui reprennent une maigre partie des pertes concédées la semaine (-18% pour Kering, -13% pour LVMH et -9,5% pour Hermès). Ces trois-là dominent le palmarès de l'indice phare ce lundi (+3% pour Hermès et Kering, +2,7% pour LVMH).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1740$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 65,90$.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement d'un gap baissier le 16 août, puis d'un gap beaucoup plus ample le 19 août, laisse entendre que la formation de la jambe baissière de réajustement correctif n'est probablement pas terminée. Ou tout du moins que l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. Ce qui n'empêche pas à court terme la probable formation d'une courte réaction technique de contestation, alimentée en grande partie par les dossiers du luxe, dont la pondération cumulée au sein du CAC avoisine, rappelons-le, les 25%. Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime