CAC 40 : Aucune fédération, ni directionnelle, ni sectorielle

(BFM Bourse) - Dans des volumes certes en net repli, le CAC est parvenu lundi à amplifier le rebond contestataire de vendredi, en gagnant 0,46% à 6 559 points, à l'issue d'une première séance de la semaine sans repère majeur du côté statistique, et à l'aube du début du bal des trimestriels des sociétés cotées.

La semaine va se densifier dès ce mardi avec les différents indices des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de juin. Au rayon des préoccupations majeures et chroniques des marchés: la pandémie de Covid-19 encore et toujours. Le Président français E. Macron s'adressait hier soir aux Français en annonçant une série de mesures pour inviter la population réticente ou procrastinatrice à aller se faire vacciner.

Côté valeurs, après la "Value" hier, ce sont les valeurs de croissance (luxe et tech en tête) qui ont tiré le marché par le haut. Au sein du CAC 40 (mais pour combien de temps?), l'action Atos a essuyé une nouvelle correction carabinée, flanchant de près de 18% à 43,28 euros à la suite d'un avertissement sur ses objectifs 2021. La société, maintenue parmi l'échantillon de l'indice phare lors de la dernière réunion du conseil scientifique des indices, vaut moins aujourd'hui qu'Eurotunnel (Getlink), Orpea, FDJ, Rexel ou JCDecaux, pour ne citer que quelques unes des valeurs non membres du CAC 40. JCDecaux justement a grimpé de 10%, après le relèvement du conseil de JPMorgan, qui cible 29 euros par action. Parmi les meilleures performances du jour au sein de l'indice vedette, derrière Sanofi (+1,8%), on retrouve notamment des sociétés des compartiments du luxe et technologique au sommet du palmarès avec Worldline (+1,5%), Capgemini (+1,4%) ou Hermès (+1,3%).

De l'autre côté de l'Atlantique, nouvelle salve de records lundi, avec un tir groupé des principaux indices sur actions. Le Dow Jones a grappillé 0,36% à 34 996 points et le Nasdaq, à forte "coloration" technologique, 0,21% à 14 733 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,35% à 4 384 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74,30$. Un reflux considérable, par rapport à la semaine passée, à mettre en rapport avec le mutisme d'un OPEP écartelé, dans l'incapacité de s'accorder sur les quotas de production du mois d'août.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre l'indice des prix à la consommation aux États-Unis à 14h30. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix sont attendus en hausse en juin de 0.4%. Vendredi, déception à noter du côté de la publication des stocks des grossistes américains, dont la progression en mai est ressortie à un niveau supérieur à la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En huit séances entre le 18 et le 29 juin, l'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, aura clôturé à quatre reprises sur les points bas de séance, preuve comme nous le mentionnions plus haut, d'un regain de nervosité. La mobilisation du camp vendeur, certes pour l'instant ponctuelle, s'est répétée les 18 juin, 23 juin, et 28 juin, avec des tests de plus en plus pressants de la moyenne mobile à 25 jours.

A la création aisée de nouveaux points hauts du 19 mai au 17 juin (un mois sans interruption) vient succéder un épisode de reflux légitime, pas encore amplifié par un sentiment de peur. L'écart entre les points bas et les points hauts hebdomadaires a accentué la matérialisation graphique de cette nervosité: la psychologie de marché est moins binaire, et l'entrée dans une phase d'interrogation empreinte de nervosité se confirme.

La décroissance des points hauts successif (18 juin, 25 juin, 1er juillet) est parlante. Dans l'immédiat, le doji ample doublé d'une structure en harami le 07 juillet rappelle la combinaison des 30 juin et 1er juillet, lorsque l'indice phare parisien venait de rompre sa moyenne mobile courte. Elle a été suivie d'un reflux assez net, avant une reprise dans des volumes inférieurs, en toute fin de semaine dernière.

Cette poursuite de la décroissance des volumes (divergence cours volumes très nette) est parlante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6646.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6345.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6646.00 / 6710.00 Support(s) : 6345.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime