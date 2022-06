CAC 40 : Anxiété avant les indicateurs PMI d'activité

(BFM Bourse) - Une nouvelle fois, la tentative de rebond aura fait long feu, le CAC 40 lâchant 0,81% à 5 916 points mercredi. Une ouverture dans le rouge se profile ce jeudi, au lendemain d'une première partie d'audition semestrielle de J. Powell devant les parlementaires, et alors que le risque de récession de part et d'autre de l'Atlantique est un spectre qui prend de plus en plus de consistance à mesure que les politiques monétaires gagnent en fermeté.

"La plus forte crainte, peut-être dans certains prix, est la possible contraction de l’activité dans l’année à venir" tranche Sebastian Paris Hoervitz (LBPAM). En effet, les chocs, que subissent la plupart des économies dans le monde, sont plus forts qu’attendus. Tout d’abord, la guerre en Ukraine, continue de peser sur les prix de l’énergie, alors qu’on s’aperçoit que les contraintes qui pèsent sur l’offre des énergies fossiles risquent de maintenir les prix plus élevés qu’attendus. Ceci vient sans surprise exacerber les pressions inflationnistes déjà présentes et donc rogner le pouvoir d’achat des ménages."

Les dissensions au sujet de l'attitude à adopter face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la façon de gérer la question des approvisionnements énergétiques inquiètent également. "Dans toute l'Europe, les pays activent des plans énergétiques d'urgence, notamment en réactivant les centrales électriques au charbon. Même les Verts admettent enfin qu'une transition énergétique propre est incompatible avec les objectifs à court terme d'une économie de guerre", remarque Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Si les importations de gaz russe continuent de chuter, une récession en Europe devrait s'ensuivre, faisant souffler des nouveaux vents contraires pour la croissance mondiale et donnant à la BCE quelques maux de tête supplémentaires dus à la stagflation, ajoute-t-il.

Côté valeurs, le compartiment A de la cote (grosses capitalisations) a vu certains de ses représentants perdre plus de 5% mercredi, à l'image de Vallourec (-5,21%), Somfy SA (-5,22%), Rexel (-5,41%), Derichebourg (-5,66%), Elior (-6,15%), Eramet (-7,10%), et Carrefour (-7,16% à 16,98 euros), lanterne rouge.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont symboliquement clôturé en territoire rouge, loin de leurs points hauts respectifs de séance, à l'image du Dow Jones (-0,15% à 30 483 points) ou du Nasdaq Composite (-0,15% à 11 053 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'est contracté de 0,13% à 3 759 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0560$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 104,60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30. La journée sera marquée également par de précieux indicateurs d'activité: les PMI (IHS) en premières estimations pour le mois en cours. Les scores synthétiques pour la Zone Euro seront publiés à 10h00.

A noter pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du lundi 27 juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre. L'impossibilité de regagner rapidement les gaps évoqués, milite pour une poursuite du mouvement. Nous précisions en fin de semaine passée pour rappel: "La clôture du jour ce vendredi par rapport au point bas de la semaine sera scrutée, car potentiellement riche d'enseignements." Force est de constater que les points bas hebdomadaires ont été touchés vendredi, dégradant la bougie hebdomadaire pour la deuxième fois consécutive. Le rebond technique amorcé lundi et mardi reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6038.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6038.00 / 6177.00 / 6600.00 Support(s) : 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

