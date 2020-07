CAC 40 : Accord sur un plan de relance européen obtenu à l'arrachée

(BFM Bourse) - L'accouchement a été long et difficile mais l'accord est désormais trouvé. Les 27 se sont entendus hier - l'unanimité est pour rappel requise -, à l'issue d'un sommet européen historiquement long, sur un plan de relance de 750 Milliards d'euros, face à l'impact économique de la pandémie, panachés de la façon suivante:

- 360 Milliards sous forme de prêts au pays membres qui en feront la demande. Chaque pays bénéficiaire, qui y trouve l'avantage de profiter de taux avantageux car négociés à l'échelle européenne, devra rembourser le capital emprunté.

- 390 Milliards sous forme de subventions qui seront transférées aux pays qui en ont le plus besoin, et qui seront remboursés, pour leur part, par les Vingt-Sept. C'est sur cette dernière tranche que les débats ont été les plus âpres, en raison de l'opposition initiale des pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Autriche, Danemark, auxquels s'est rallié la Finlande).

La grande nouveauté de ce plan historique est l'endettement commun, au nom des 27, à une échelle aussi large. Jusque là, l'endettement commun restait marginal, le budget européen annuel restant à l'équilibre.

Le Président français, E. Macron, qui avait "tapé du poing sur la table" dimanche, alors que les négociations s'enlisaient, s'est félicité d'un accord historique.

Le CAC 40 a gagné 0,47% à 5 093 points, accélérant en seconde partie de séance alors que se dénouaient les négociations. L'accord en lui-même a formellement été conclu à l'aube.

Aucun chiffre macroéconomique majeur ne figurait au programme mardi, dans un agenda statistique bien maigre depuis le début de la semaine.

Côté valeurs, Technicolor (+9,69% à 2,7610 euros) a bondi dans le sillage de l'annonce de l'adoption, à l'assemblée générale, de toutes les résolutions nécessaires à la mise en place du plan de restructuration financière. Natixis a lâché 7,43% à 2,342 euros en clôture après le démenti de BPCE sur des rumeurs de presse évoquant un intérêt de la maison-mère de la banque de financement pour le solde de son capital.

Le spécialiste des véhicules autonomes Navya (+47% à 2,20 euros, plus de 230% sur les 6 dernières séances) a poursuivi la flambée dans le sillage du lancement d'un service de navettes en autonomie complète de niveau 4, sans opérateur de sécurité à bord.

De l'autre côté de l'Atlantique, les valeurs technologiques ont une nouvelle fois vivement accéléré à la hausse, propulsant le Nasdaq Composite en progression de 2,51% à 10 767 points, alors que les valeurs industrielles ont freiné la tendance sur le Dow Jones (+0,03% à 26 680 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,84% à 3 251 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1450$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,90$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'ndice des indicateurs avancés (Conference Board) en Chine à 15h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux contradictoires se multiplient sur l'historique très récent de l'indice phare tricolore, avec notamment une combinaison en harami suivie de deux englobantes de couleur différente... A très court terme, l'absence de directionnel reste la norme. La tendance de fond, à savoir le trend primaire, reste lourdement baissier, à l'aune de la pente encore adoptée par la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5213.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 6608S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5213.00 / 5509.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00 / 4691.00

