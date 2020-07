Technicolor : Les actionnaires approuvent le plan de sauvetage, Technicolor respire

(BFM Bourse) - Technicolor annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en place du plan de restructuration financière a été approuvé à une large majorité lors de l'assemblée générale qui se tient ce jour. Massacré en Bourse depuis le début de l'année, l'action du spécialiste tricolore des technologies au service du son et de l'image s'offre un bol d'air.

Réunis lundi en assemblée générale à huis clos, les actionnaires de Technicolor ont approuvé le plan de restructuration financière négocié avec les créanciers, a annoncé le groupe dans un communiqué. Une première tranche de 240 millions d'euros de nouveaux financements, sur un total de 420 millions d'euros prévus par le plan, "sera mise à disposition ce jour", est-il indiqué, alors que le solde de 180 millions d'euros "sera apporté d'ici la fin du mois d'août 2020 sous réserve de l'adoption par le tribunal de commerce de Paris du projet de plan de sauvegarde approuvé par les prêteurs concernés le 5 juillet 2020".

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

En difficultés depuis des années, Technicolor a vu au premier trimestre son chiffre d'affaires baisser de 12,8% à 739 millions d'euros, touché sur plusieurs de ses activités (effets visuels pour le cinéma, modems haut-débit, DVD) par la crise sanitaire, et a annoncé un nouveau plan d'économies. Un plan social pourrait par ailleurs aboutir à la suppression de 110 emplois notamment à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine).

Ancien fleuron technologique français, Technicolor dispose d'un savoir-faire de pointe dans la vidéo numérique, sur laquelle elle compte pour rééquilibrer ses comptes.

"Nos activités sont bien placées pour tirer parti de la demande accrue de contenu original, de la forte augmentation de la consommation de médias numériques et de la croissance significative de l'accès haut débit résidentiel", a déclaré Richard Moat, le directeur général de Technicolor, cité par le communiqué.

Technicolor avait ouvert une procédure de conciliation avec ses créanciers le 2 juin, à la suite de l'abandon d'un projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros annoncée mi-février. Il cherchait à obtenir un financement pour assurer ses échéances, notamment un prêt relais de 110 millions de dollars qui expire en juillet. Le plan entraînera une dilution de leur participation pour les actionnaires qui ne souscriront pas à l'augmentation de capital prévue par le plan.

En réaction à l'approbation par les actionnaires du plan de restructuration financière, le titre Technicolor domine le palmarès du SBF 120 lundi matin avec un bond de 13,6% à 2,86 euros, après avoir déjà repris 4% vendredi et 3,1% jeudi dernier. L'action du spécialiste français des technologies au service du son et de l'image cède néanmoins toujours près de 85% depuis le 1er janvier (et plus de 98% sur 5 ans).

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNICOLOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok