CAC 40 : A l'écoute des grands argentiers, privés de Wyoming cette année

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40, qui a débuté la séance de mercredi sous les 5 000 points, l'a terminé significativement au-dessus, sur les points hauts de séance (+0,80% à 5 048 points), dans un niveau de participation des opérateurs, mesurables par les volumes de transactions, très timide. La tendance a été soutenue hier en particulier par les commandes de biens durables aux Etats-Unis, dont la dynamique sur le mois de juillet a très agréablement surpris, à +11.2% d'un mois sur l'autre, contre 4.4% attendu. Hors équipements de transports, la dynamique, à +2.4%, a également nettement dépassé la cible. Pour le reste des chiffres statistiques "macro" publiés mercredi, signalons la contraction plus forte qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis, indicateur avancé favorable.

La thématique monétaire va désormais focaliser l'attention des opérateurs, avec tout d'abord une allocution très attendue du Président de la Fed, J. Powell, peu après 15h00 (Heure Française). Les salles des marchés y seront attentives à tout élément permettant d'affiner le calendrier d'action de la Fed, dans un environnement économique, commercial et sanitaire plus qu'incertain. Et ce après le ton pessimiste employé dans les dernières "Minutes" de l'institution. Par ailleurs débute le traditionnel symposium de Jackson Hole, qui réunira les grands argentiers de la planète non pas dans le cadre idyllique de la vallée éponyme de l'ouest du Wyoming, mais devant leur écran en téléconférence...

Côté valeurs, le secteur immobilier a nettement "surperformé "le marché parisien mercredi. Citons, rien que pour le compartiment A de la cote (grosses capitalisations), Klepierre (+2,60% à 14,215 euros), Argan (+3,04% à 88,20 euros), Icade (+3,06% à 57,25 euros), ou Carmila (+3,64% à 9,12 euros). Côté valeurs technologiques, Atos (+3,67% à 74,60 euros), STMicroelectronics (+2,65% à 26 euros) et Wordline (+2,66% à 77,20 euros) étaient recherchés.

De l'autre côté de l'Atlantique, si les valeurs technologiques ont propulsé le Nasdaq Composite sur de nouveaux sommets absolus (+1,73% à 11 665 points), la progression a été plus modeste sur l'indice élargie du S&P500 (+1,02% à 3 478 points), voire carrément timide pour le Dow Jones (+0,30% à 28 331 points). A noter une nouvelle annonce jugée encourageante en matière de lutte contre le coronavirus, via une présentation de données cliniques par la biotech Moderna sur son vaccin expérimental.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1830$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 43.40$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité la masse monétaire M3, une des mesures phare de l'inflation en Zone Euro à 10h00 et pour les Etats-Unis: les données préliminaires du PIB T2 à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 ainsi que les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi 12, s'est finalement concrétisée jeudi 13, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi 14 que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." L'alerte se déclencherait de nouveau très rapidement en cas de nouvelle clôture sous les 5 000, surtout en données hebdomadaires. Les deux prochaines séances vont donc être clef sur ce qui semble s'annoncer comme une fin de congestion avant reprise de la volatilité. Avis neutre dans l'immédiat, notamment au regard de la faiblesse des volumes enregistrés sur la séance de mercredi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5132.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5132.00 / 5509.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00 / 4691.00

