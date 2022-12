Cac 40 : Avec l'inflation américaine dans le viseur, la Bourse de Paris retrouve de l'appétit pour le risque

(BFM Bourse) - Le CAC 40 progresse de 0,75% à la mi-séance ce mardi, attendant la publication à 14h30 de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Une rotation sectorielle vers les valeurs plus risquées s’observe.

Le marché retrouve un peu d’entrain avant un indicateur majeur, ce mardi. A la mi-séance, le CAC 40 s’adjuge 0,75% à 6.700,62 points.

Les marchés font preuve d’un peu d'optimisme avant le premier grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication de l’indice des prix à la consommation, baromètre phare de l’inflation, aux Etats-Unis, à 14h30. Dans la foulée, la Réserve fédérale (Fed) débutera ce soir une réunion de politique monétaire qui s’achèvera mercredi.

"Les données pourraient confirmer le ralentissement du rythme de hausse de prix et conforter les investisseurs dans leur idée que, d’une part l’inflation va rapidement disparaître, conduisant à une politique monétaire plus clémente et que d’autre part, l’économie ne va pas connaître de récession", souligne Vincent Boy, analyste de marché chez IG France.

Un ZEW en amélioration

Les économistes sondés par le Wall Street Journal tablent sur un taux d’inflation sur un an de 7,3% après 7,7% en octobre, et un taux "cœur" (qui exclut les prix de l’énergie et alimentaire) de 6,1%.

En attendant, le marché a pris note de la publication de l’indice ZEW qui mesure la confiance des investisseurs allemands. Cet indicateur s’est amélioré en décembre à -23,3 (solde entre les opinions positives et négatives) contre -36,7 en novembre.

"La nouvelle remontée de l'indice ZEW en décembre confirme que le climat en Allemagne s'est un peu amélioré, mais il reste à un niveau très bas et nous pensons toujours que l'Allemagne est déjà en récession", estime Capital Economics.

La défense en repli

Du côté des valeurs, le regain d’appétit pour le risque se traduit par une rotation sectorielle au détriment des titres défensifs, comme les groupes de défense et de santé, vers les valeurs cycliques.

Thales et Dassault Aviation perdent plus de 3%, le laboratoire vétérinaire Virbac recule de 1,7% tandis que Valeo prend 4,8%, Faurecia s’adjuge 2,9% et Plastic Omnium, qui vient de monter à 100% au capital de l’entreprise HBPO, avance de 1,4%.

Elior avance de 7,6% porté par un relèvement de recommandation à l’achat de la part de Citigroup.

Neoen s’adjuge 1,4%, bénéficiant d’un relèvement de recommandation de Barclays à "surpondérer", ainsi que de l’annonce de gains de projets solaires et éoliens en France, en plus d’un contrat avec la marque de prêt-à-porter H&M.

Sur les autres marchés, l’euro est quasi stable face au dollar à 1,0539 dollars. Les cours du pétrole progressent. Le Brent de mer du Nord pour livraison en février, prend 1,4% à 79,02 dollars le baril, tandis que le WTI coté à New York s’adjuge 1% à 73,94 dollars le baril.