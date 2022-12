Neoen : Le français Neoen va fournir de l'énergie solaire au géant H&M en Suède

(BFM Bourse) - Le spécialiste français des énergies renouvelables annonce la signature d'un contrat de fourniture d’électricité verte avec H&M après avoir remporté 180 mégawatts (MW) de nouveaux projets solaires et éoliens en France. Le dossier profite également d'un coup de pouce de Barclays qui relève sa recommandation à surpondérer.

Un vent de bonnes nouvelles souffle sur Neoen. Le spécialiste français des énergies renouvelables annonce ce mardi avoir signé avec H&M le plus grand contrat d'achat d’électricité solaire jamais conclu en Suède.

Le spécialiste français des énergies renouvelables et Alight ont annoncé mardi matin la signature avec le groupe de prêt-à-porter suédois H&M, d'un contrat d'achat d’électricité (power purchase agreement ) d’énergie verte en Suède pour 90 mégawatt-crête (MWc).

Selon les termes du contrat d’achat à long terme, la centrale solaire de Hultsfred en Suède fournira au groupe H&M de l’énergie verte et en garanties d’origine, ce qui permettra au groupe de se rapprocher de son objectif d’un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable. Il s’agit du contrat d'achat d'électricité solaire le plus important conclu à ce jour en Suède.

Co-développé et co-détenu par Neoen (Neoen en étant l’actionnaire majoritaire), et Alight, le parc photovoltaïque aura une puissance d’au moins 90 MWc. Il sera équipé de panneaux solaires bas-carbone qui seront installés autour de la piste de l’aéroport de Hultsfred, dans le sud-est du pays. La construction de la centrale solaire devrait être lancée au second semestre 2023 pour une mise en service prévue en 2025.

180 MW de nouveaux projets en France

Lundi soir après Bourse, Neoen a également annoncé avoir remporté 180 mégawatts (MW) de nouveaux projets solaires et éoliens à l'occasion d'un appel d’offres du gouvernement français. Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW. Neoen précise qu'il est l’actionnaire majoritaire de chacun de ces projets, "conformément à son modèle".

Sur les 11 projets lauréats de Neoen, 2 projets solaires (pour un total de 42,1 MW) et 1 projet éolien (12 MW) verront leur construction démarrer en 2023. Les 8 autres projets éoliens, d’une puissance cumulée de 125,8 MW, disposent déjà de l’ensemble de leurs permis. Leur construction démarrera après la purge des recours dont ils font l’objet.

"Une fois opérationnels, les 9 parcs éoliens produiront environ 300 gigawatts heure (GWh) par an, soit la consommation de plus de 120.000 personnes en France (chauffage inclus). Ils permettront ainsi de soutenir le réseau électrique en période de forte consommation, notamment l’hiver, période à laquelle les éoliennes produisent le plus", précise le producteur.

De quoi alimenter un peu plus l'optimisme de Barclays. Le bureau d'études relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" précédemment, avec un objectif de cours relevé à 47 euros contre 40 euros auparavant.

Sur le plan opérationnel, les analystes rappellent que Neoen bénéficie d'un portefeuille équilibré et d'un pipeline de projets amélioré. "Sur le plan financier, nous pensons que l'environnement de prix élevés de l'électricité aidera Neoen à dégager un effet de levier et nous prévoyons un Ebitda de 419 millions d'euros pour 2022, contre une prévision de 390-410 millions d'euros, y compris 16 millions d'euros de gains de cession d'actifs" ajoute Barclays.

Un objectif de 10 GW de capacité en 2025

Début novembre, Neoen avait relevé sa fourchette de son objectif de résultat brut d'exploitation ajusté pour 2022 à un niveau compris entre 390 et 410 millions d'euros après avoir constaté une vive croissance sur les neuf premiers mois de son exercice 2022. Le groupe a tiré parti d'une augmentation régulière de son portefeuille d'actifs en opération et d'une progression des prix de vente de l’énergie.

"Cette croissance provient avant tout de l’augmentation régulière de notre portefeuille d’actifs en opération" indiquait Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen. "De plus, même si notre modèle économique est largement adossé à des contrats de vente d’électricité à long terme, nous bénéficions aussi du contexte de prix de marché élevés: d’une part, il nous procure un incrément de revenus immédiat sur la part des électrons que nous vendons sur les marchés ; d’autre part, il génère de la demande additionnelle pour des contrats de long terme qui vont pouvoir se signer à des prix plus élevés que par le passé", ajoutait-il.

Le groupe avait également confirmé son objectif de plus de 10 gigawatts (GW) de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025. "On ne relève pas nos objectifs à horizon 2025, car il faut du temps pour que ces projets sortent. Les trois ans qui sont devant nous seront utiles pour passer de 5 gigawats en 2021 à 10 gigawatts en 2025. Neoen doublera de taille, et en fera de même entre 2025 et 2030" avait alors indiqué Xavier Barbaro à l'antenne de BFM Business.

A la Bourse de Paris, Neoen progresse de 1,5% à 38,35 euros, après avoir gagné plus de 3% dans les premiers échanges.

