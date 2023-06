Sartorius sted bio : Avec une demande post-Covid en berne, Sartorius Stedim sabre ses prévisions et plonge en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des équipements et technologies nécessaires à la fabrication de biomédicaments et de vaccins a revu à la baisse ses prévisions d'évolution d'activité pour l'année en cours.

Les valeurs qui ont été soutenues par un gain d'activité durant la crise sanitaire ont parfois du mal à négocier l'après-Covid. C'est le cas du laboratoire Eurofins mais aussi de Sartorius Stedim Biotech, une société spécialisée dans les équipements et les technologies nécessaires à la fabrication de biomédicaments et vaccins.

Cette filiale de l'allemand Sartorius AG, a vu la demande pour ses produits bondir avec la pandémie, au point d'arriver à des niveaux de valorisation qui l'ont très sérieusement poussé aux portes du CAC 40, à l'instar là encore d'Eurofins.

Mais avec la transformation de la pandémie en endémie, cette demande se tasse nécessairement. Et amène la société à subir une normalisation de son activité depuis plusieurs trimestres. Sur les trois premiers mois de 2023, les revenus ont d'ailleurs plongé de 18,4% en données comparables, sur un an, ce qui avait été lourdement sanctionné par le marché.

Plongeon en Bourse

Et ce lundi l'action essuie un nouveau gros gadin boursier, avec un plongeon de 13,3% vers 10h. Cette chute fait suite à un avertissement sur résultats émis vendredi soir par la société.

Sartorius Stedim table désormais sur une baisse de ses revenus "d’un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines pour l’exercice 2023", à taux de change constant, soit une baisse de 1% à 5% environ. "Si l’on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d’affaires diminuerait d’un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines", donc entre 7 et 11%, à taux de change constants, poursuit la société.

Sartorius Stedim tablait auparavant sur une croissance à "un chiffre dans la fourchette inférieure" et "si l’on exclut les activités liées au Covid-19, à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure".

Au vu de la chute des volumes attendues, l'entreprise se montre également moins optimiste au sujet de sa marge brute d'exploitation (Ebitda) prévue désormais à environ 30% , alors que le groupe tablait auparavant sur une marge brute similaire à celle de l'an passé, soit 35%.

Objectifs 2025 confirmés

"En raison de la poursuite de la faible dynamique générale de la demande, Sartorius Stedim Biotech s’attend à ce que le chiffre d’affaires évolue en deçà des attentes au second semestre et adapte donc ses prévisions pour l’exercice 2023", explique l'entreprise dans un communiqué.

"Les principaux facteurs susceptibles de freiner le développement commercial de Sartorius Stedim Biotech sont la réduction plus longue que prévu des stocks chez les clients de l’industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que les activités d’investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles"', avance encore l'entreprise.

Sartorius Stedim veut croire que cette normalisation ne constitue qu'une "phase" qui n'éclipse que "temporairement" ses "moteurs de croissance" que sont les marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie. En conséquence le groupe a maintenu inchangés ses objectifs à l'horizon 2025, à savoir des revenus de 4,4 milliards d'euros et une marge d'Ebitda de plus de 35%.

Un point d'entrée pour les investisseurs patients?

"La demande d'outils pour les sciences de la vie s'est ralentie en raison des problèmes de financement des petites entreprises biopharmaceutiques, de l'incertitude macroéconomique générale et des périodes comparables difficiles au cours desquelles certains achats ont pu être avancés", souligne Morningstar dans une note publiée vendredi.

"Si les actions (celle de Sartorius Stedim et sa maison-mère allemande Sartorius AG, NDLR) finissent par se négocier à des décotes significatives par rapport à nos nouvelles justes valeurs, nous pensons que les investisseurs ayant un horizon à long terme peuvent considérer cette faiblesse comme une opportunité d'acquérir des actions de ces sociétés de croissance à des prix raisonnables", prévient toutefois le bureau, invitant ainsi les investisseurs à la patience.

