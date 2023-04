Sartorius sted bio : La fin des ventes liées au Covid fait plonger les profits de Sartorius Stedim Biotech

(BFM Bourse) - Les résultats du fournisseur de technologies clés pour les médicaments et les vaccins accusent le coup au premier trimestre, alors que les ventes liées au Covid-19 sont devenues anecdotiques. La direction maintient malgré tout ses prévisions pour l'année en cours, les effets de cette normalisation seront plus qu'atténués au second semestre.

Moins d'un mois après le projet de rachat jugé onéreux de Polyplus, le marché sanctionne une nouvelle fois Sartorius Stedim Biotech. Le fournisseur de technologies clés pour la conception de médicaments et de vaccins affiche ainsi l'une des plus fortes baisses du marché parisien, après avoir annoncé des résultats trimestriels dégradés.

La filiale à 73,8% du groupe allemand Sartorius AG fait encore les frais d'une normalisation de la demande pour ses produits servant à la composition des vaccins et des médicaments contre le Covid-19. En conséquence, l’action chute de plus de 7% vers 10h20 à 257 euros. Justifiés jusqu'en 2021 par sa croissance exceptionnelle, les confortables ratios de valorisation de Sartorius Stedim Biotech, qui avaient amené sa capitalisation au-delà de 50 milliards d'euros, ne passent plus auprès du marché compte tenu du changement de l'environnement de marché.

Cette contre-performance était attendue de Berenberg, dont les analystes s'attendaient à un début d'année compliqué pour le fabricant d'équipements pour le secteur de la santé.

Une normalisation de la demande

Ces dernières années, les activités liées au Covid-19 et l'accumulation de stocks par les clients avaient enclenché une forte dynamique de croissance pour Sartorius Stedim Biotech. Or depuis le troisième trimestre 2022, la société a constaté une normalisation de la demande pour les produits dédiés aux Covid-19. Cette baisse de la demande s'est poursuivie au premier trimestre 2023, ce qui a donné lieu à un repli du chiffre d'affaires et des profits de Sartorius Stedim Biotech sur la période.

Entre janvier et mars, Sartorius Stedim Biotech a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, en baisse de 17,2% à taux de change constant et de 18,4% en organique. Le groupe souffre de la comparaison avec un "niveau exceptionnellement élevé" enregistré pour la même période de l'année précédente. En excluant les activités liées à la pandémie de Covid-19, la société précise que la baisse du chiffre d'affaires se situe dans la fourchette supérieure d'un taux à un chiffre.

Du côté des prises de commandes, là aussi Sartorius Stedim Biotech accuse le coup avec la baisse des activités liées au Covid-19. Elles ont chuté de 37,5% pour atteindre 601 millions d'euros. Ces chiffres sont principalement liés à la réduction des stocks que les clients avaient accumulés durant la pandémie.

L’Ebitda (résultat brut d'exploitation) courant emprunte le même chemin et recule de 27,5% à 220 millions d'euros, en raison de la baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation des prix de base. La marge correspondante s'est effritée à 30,3% contre 35,2% pour la même période de l'exercice précédent. Et du côté des profits, ce n'est guère mieux. Le résultat net courant chute pour sa part de 35% pour atterrir à 131 millions d'euros, contre 203 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Des prévisions confirmées

Malgré ce premier trimestre terne, la direction confirme ses prévisions pour l'exercice en cours. Sartorius Stedim Biotech prévoit que ces effets de la normalisation de la demande "ne joueront plus de rôle significatif au deuxième semestre". La société espère ainsi voir son chiffre d'affaires consolidé augmenter d'un pourcentage faible à un chiffre.

Hors activités liées au Covid-19, la hausse des revenus de la société devrait se situer dans une fourchette moyenne à élevée de pourcentage à un chiffre. La société estime à un environ 1 point de croissance l'apport des acquisitions du groupe, hors projet de rachat de Polyplus. Du côté de la marge d'Ebitda courant, celle-ci devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent à savoir 35%.

"Nous avons lancé, au premier trimestre, un important processus d'acquisition relatif au projet de rachat de l'entreprise française Polyplus, et nous avons poursuivi notre ambitieux programme d'investissement, ce qui témoigne de notre confiance dans la croissance substantielle du marché biopharmaceutique. Les thérapies innovantes gagnent du terrain et les pipelines des clients se portent bien. Nous sommes donc bien positionnés pour soutenir leurs efforts de commercialisation de nouveaux médicaments", a déclaré René Fáber, directeur général de Sartorius Stedim Biotech.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse