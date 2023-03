Sartorius sted bio : Pour la Bourse, Sartorius Stedim Biotech paye trop cher l'acquisition de Polyplus

(BFM Bourse) - L'acquisition du français Polyplus va permettre au fournisseur de l'industrie pharmaceutique de se positionner sur le marché en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques. Mais pour la Bourse, ce rachat avoisinant les 2,4 milliards d'euros est jugé trop onéreux.

En ce dernier jour du mois de mars, Sartorius Stedim Biotech annonce une opération majeure de croissance externe. Le fournisseur français de l’industrie biopharmaceutique mondiale (majoritairement détenu par le groupe allemand Sartorius AG) a fait part vendredi matin de la signature d'un accord définitif en vue du rachat de Polyplus, spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques un domaine en pleine expansion.

Fondée en 2001 et établie à Strasbourg, la société Polyplus compte 270 collaborateurs et dispose de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. Elle développe et produit des réactifs de transfection d’ADN/ARN, ainsi que de l’ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Il s’agit de composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et autres produits thérapeutiques modernes

L’entreprise a développé son champ d’expertise au-delà des réactifs de transfection grâce à l’acquisition de technologies voisines telles que la conception et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

La société Polyplus qui enregistre "des taux de croissance élevés" devrait générer en 2023 un chiffre d’affaires dans la fourchette haute des dizaines de millions d’euros et une marge d'excédent brut d’exploitation (Ebitda) "très importante".

Trop cher?

Ajouter une corde à son arc a toutefois un prix. Sartorius Stedim a convenu de payer au total près de 2,4 milliards d’euros à des investisseurs privés, dont Archimed - qui était actionnaire de Polypus depuis 7 ans -, et WP GG Holdings BV, une filiale de Warburg Pincus. La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles dont l'approbation par les autorités réglementaires et devrait être bouclée au troisième trimestre de cette année.

"Les solutions innovantes de Polyplus sont très complémentaires de notre portefeuille, en particulier de notre offre de milieux de culture cellulaire et de composants critiques pour le développement et la fabrication de thérapies avancées, et il existe également de fortes synergies avec notre portefeuille de solutions en aval pour la fabrication de thérapie génique", déclare René Fáber, membre du conseil d'administration et responsable de la division Bioprocess Solutions de Sartorius.

"En sa qualité de fournisseur leader de composants essentiels à la production de thérapies cellulaires et géniques, le duo Sartorius Stedium Biotech et Polyplus sera extrêmement bien positionné pour jouer un rôle majeur dans ce domaine dynamique", poursuit-il.

Si cette opération renforce le portefeuille de produits de Sartorius Stedim dans les spécialités de la culture cellulaire et des thérapies avancées, pour le marché en revanche, le groupe a eu les yeux plus gros que le ventre. Le fournisseur de technologies clés pour la conception de médicaments et de vaccins accuse la plus forte baisse du marché parisien après l'annonce de cette opération d’envergure. L’action chute de 6,55% vers 10h20 à 288,40 euros, pour une capitalisation de 27 milliards d’euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse