Casino guichard : Le marché relativise la possible montée au capital de Casino par Daniel Kretinsky

(BFM Bourse) - Écrasé par un lourd endettement, le distributeur stéphanois étudie plusieurs pistes pour assurer sa survie. Casino négocie avec Teract et Les Mousquetaires pour approfondir leur coopération stratégique. En parallèle, Daniel Kretinsky envisage de renflouer le groupe et d'en prendre son contrôle. Mais au prix d'une importante dilution pour les actionnaires existants.

Malgré un plan de cession désormais quasiment bouclé, Casino a énormément de mal à réduire sa dette estimée à plus de 6 milliards d'euros. Cette montagne de dette concentre l'essentiel des inquiétudes du marché à l'égard du dossier.

Le mois dernier, Moody's avait dégradé d'un cran la note de crédit du groupe de distribution, estimant un "faible profil de liquidité de l'entreprise, qui devra compter sur le produit de son plan de cession d'actifs en cours pour rembourser les prochaines échéances de sa dette". La restructuration du groupe et de la cascade de holdings mise en place par Jean-Charles Naouri semble de plus en plus inévitable.

Les difficultés du groupe et de la cascade de holdings mise en place par Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino apparaissent de plus en plus difficiles à résoudre. C'est dans ce contexte délétère que Daniel Kretinsky, actionnaire du distributeur depuis fin 2019, avec un peu plus de 10% du capital, est venu tendre une main.

La société EP Global Commerce détenue par l'homme d'affaires tchèque propose aux actionnaires de renflouer Casino via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Dans le détail, il injecterait 750 millions d'euros d'argent frais, avec VESA, son véhicule d'investissement. Fimalac, qui est aussi propriétaire de 6% du capital de Casino apporterait également son soutien. Le troisième actionnaire du distributeur stéphanois compte participer à cette opération à hauteur de 150 millions d'euros. Les 200 millions d'euros restants seraient réservées aux porteurs actuels de Casino.

Le marché ne panique pas

Toutefois, cette opération se ferait au prix d'une énorme dilution pour les actionnaires, puisque l'augmentation de capital, par son montant, représente 1,5 fois la capitalisation actuelle de Casino en Bourse (700 millions d'euros). Casino le dit d'ailleurs très bien lui-même dans son communiqué: "S’il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par" Daniel Kretinsky pourrait "conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants".

Reste que le marché ne s'effraie pas outre mesure. Le titre Casino cède 1,5% vers 14h10 et a même évolué en territoire positif pendant un court laps de temps dans la matinée. De son côté l'action de Rallye, sa société-mère, a été suspendue "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse", selon une notice publiée par Euronext.

Pourquoi Casino n'est pas franchement sous pression à la Bourse de Paris? "L'explication est tout simplement que le marché acte les avancées du dossier du rapprochement avec InVivo. Et il relativise la proposition de Kretinsky qui semble compliquée et très exigeante", décrypte un analyste financier. Autrement dit, le marché n'est pas sûr que la proposition de Daniel Kretinsky, ira jusqu’au bout eu égard à sa complexité. Et aux conditions exigées.

L'opération de Kretinsky nécessite que les créanciers non sécurisés, c'est-à-dire portant de la dette non garantie de Casino, acceptent de réduire de "façon très substantielle", la dette de la société, en convertissant leur mise en capital. Parmi les autres conditions figurent une exemption de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour le milliardaire tchèque, dans le cas où il dépasserait 30% du capital, ce qui serait le cas avec la transaction envisagée.

Ce type d'exemption existe, dans le cas des sociétés en difficultés, sous réserve de l'aval des actionnaires. Autre nécessité: que certains créanciers de Casino renoncent à une clause qui leur permet, en cas de changement de contrôle du groupe, de notamment exiger le remboursement de certaines dettes.

Consultation des banques

Dans cette optique, Casino, qui indique avoir "uniquement pris acte de la proposition de Daniel Kretinsky à ce stade", va consulter ses banques et ses créanciers obligataires, consultation qui s'achèvera le 19 mai prochain, sauf décision de prolonger les échanges.

Au-delà des incertitudes sur la proposition de Daniel Kretinksy, le marché apprécie, donc, l'autre annonce livrée par Casino, qui concerne cette fois son rapprochement avec Teract, filiale de la coopérative agricole InVivo, qui possède notamment Gamm' Vert et Jardiland.

Le groupement de magasins indépendants Les Mousquetaires, troisième acteur de la distribution en France a décidé de se joindre aux "discussions exclusives" amorcées entre Casino et Teract début février, en vue de créer un nouvel acteur français de la distribution responsable et durable.

Déjà allié aux achats avec Casino, Intermarché va étendre ce partenariat avec le distributeur stéphanois jusqu'en 2028. Intermarché pourrait, entre autres, racheter à la nouvelle entité, issue du rapprochement entre Casino et Teract, un ensemble de magasins de Casino en France et représentant au total plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le groupement projette aussi de prendre une participation minoritaire dans cette nouvelle entité dans laquelle il réaliserait un investissement de 300 millions d'euros aux cotés de InVivo.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse