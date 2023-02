Casino guichard : Le distributeur Casino confirme discuter avec le propriétaire de Jardiland d'un rapprochement

(BFM Bourse) - Le groupe stéphanois précise qu'il s'agit de discussions exploratoires qui pourraient ne pas aboutir. Une entité pourrait rassembler les activités liées à la distribution, une seconde serait en charge de l'approvisionnement en produits agricoles.

Casino a été contraint de sortir du bois. Le groupe de distribution stéphanois a confirmé mercredi après la clôture du marché, discuter avec la société Teract, présente dans la jardinerie, l'animalerie et la distribution alimentaire, d'un potentiel rapprochement.

"En réponse aux rumeurs dont la presse s’est faite l’écho, le groupe Casino confirme avoir engagé avec Teract des discussions exploratoires", a indiqué la société dans un communiqué. Teract a également réagi dans un communiqué reprenant exactement les mêmes termes que ceux de Casino.

Ces discussions exploratoires pourraient aboutir à deux regroupements des activités des deux entreprises. Le premier, au sein d'une entité contrôlée par Casino, rassemblerait la distribution en France. Le second via une entité nouvellement créée et contrôlée par les actionnaires de Teract, réunirait notamment l'"approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court", indique le communiqué de Casino.

Fusion avec un SPAC

"Ces discussions sont préliminaires et pourraient ne pas aboutir", a prévenu la société. L'agence de presse Bloomberg avait précédemment fait état des discussions entre les deux sociétés, citant des sources proches du dossier.

Teract est une entreprise issue d'une fusion en juillet entre le véhicule d'investissement coté (SPAC) des hommes d'affaires Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, 2MX Organic, d'une part, et la branche distribution de la coopérative agricole InVivo, d'autre part. La société compte parmi ses enseignes Jardiland,Gamm vert, Delbard, Boulangerie Louise ou encore Bio&Co.

Casino a au début du mois réorganisé juridiquement ses activités en France en regroupant l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire (Franprix, Monoprix, la centrale d'achat AMC, la filiale logistique Easydis) au sein d’une holding qu'il détient à 100%, nommée CGP Distribution France. "L’apport des activités de Distribution Casino France, ultime étape de cette réorganisation, interviendra durant le premier semestre 2023", expliquait alors la société.

