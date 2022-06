CAC 40 : Vers de nouveaux dégagements nourris

(BFM Bourse) - Une ouverture en gap baissier ample se profile sur le marché parisien ce lundi, marché dont l'indice baromètre, le CAC 40, a perdu 2,69% vendredi à l'issue d'une séance de mobilisation continue du camp vendeur, dans la foulée d'annonces de la BCE la veille laissant clairement entrevoir l'entrée dans un virage monétaire serré. Sur l'ensemble de la semaine passée, le CAC 40 a perdu 4,60%, pénalisé par des industrielles, des défensives, des valeurs de croissance et des bancaires. C'est cette fédération de secteur et de style qui inquiète tout particulièrement. Danone aura perdu sur la semaine 5,81%, LVMH 5,94%, Airbus 6,15%, Hermès 6,26%, STMicroelectronics 6,48%, Société Générale 6,53%, EssilorLuxottica 6,82%, Dassault Systèmes 6,84%, BNP-Paribas 7,53%, Publicis 4,06%, Crédit Agricole 7,86% et ArcelorMittal 4,72%.

Pour rappel jeudi, la Banque Centrale Européenne achevait une réunion clef de son Conseil des Gouverneurs. Si la puissante Institution monétaire de Francfort n'a pour l'heure pas touché au loyer de l'argent proprement dit, elle a entériné la fin de son programme de rachat d'actifs sur les marchés. La présidente de l'institution a explicitement annoncé une augmentation de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) de ses taux d'intérêt en juillet, ce qui marquera le premier relèvement de taux depuis mai 2011, mais également signalé qu'elle pourrait donner en septembre un nouveau tour de vis et s'il le faut encore plus fortement, a priori de 0,5 point (50 pdb).

Vendredi, c'était au tour de l'inflation américaine de concentrer nerveusement l'attention des opérateurs, en tant que base de travail essentielle pour la Fed dans la construction et la gestion de sa trajectoire monétaire. Sur l'assiette de produits la plus large (alimentation et énergie inclus), les prix ont augmenté en rythme mensuel d'1%, contre 0,7% attendu, et 0,3% en avril... De quoi conforter davantage l'idée d'un resserrement monétaire très ferme, pesant sur les actifs à risque. A fin mai, l'inflation en rythme annualisé (alimentation et énergie inclus) atteint 8.6%. En excluant ces éléments volatils de l'assiette, la hausse des prix atteint 6%. Décidément, le scénario "d'un-pic-d'inflation-déjà-derrière-nous" perd en crédibilité... Et la hantise de la Fed - et des investisseurs - à savoir l'entrée dans une spirale prix - salaires n'est pas une option définitivement écartée.

Wall Street, pénalisée par l'addition de ses deux événements, a vu ses pertes s'accélérer vivement vendredi. Le Dow Jones a perdu 2,73% à 31 392 points et le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, 3,52% à 11 340 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a subi 2,91% de dégagements, à 3 900 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0480$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 118,50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, le taux de chômage en Italie à 10h00. L'agenda se densifiera nettement dès demain avec entre autres publications, l'indice ZEW allemand et la production industrielle en Zone Euro.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00 / 5295.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime