CAC 40 : Une figure de congestion peu avenante

Les semaines se suivent et ... ne se ressemblent pas pour le CAC40 ! L'indice phare tricolore a fondu de près de 4% en semaine 27 après avoir gagné 3,30% en semaine 26. Les opérateurs, fébriles, prennent conscience de la concomitance, pour les prochains mois, d'un coup de frein sur les principales économies de la planète, et de la poursuite de politiques monétaires restrictives. L'indice phare tricolore a néanmoins réussi à stopper l'hémorragie vendredi (+0,42% à 7 111 points) dans la foulée de la publication du rapport fédéral sur l'emploi. Le NFP (Non Farm Payrolls) aura finalement été moins terrible que le coup de tonnerre subi la veille avec l'enquête du cabinet ADP.

Le rapport met en évidence des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) de l'ordre de 210 000 unités, sous la cible à 224 000, ainsi qu'une stabilisation du taux de chômage à 3.6% de la population active. Voilà pour le "ouf de soulagement". Il faut en revanche noter que la dynamique des salaires (+0,4% en rythme mensuel) dépasse les attentes, et devrait mécaniquement alimenter les débats vers un maintien de la fermeté monétaire lors du prochain FOMC. Pas de quoi, donc, faire infléchir la Fed dans sa décision de relever de 25 pdb les Fed Funds à la fin du mois. Un scénario probable à hauteur de 92.4% selon l'outil FedWatch du CME Group.

Au chapitre des valeurs à la Bourse de Paris, SES-imagotag s'est offert un rebond de 31,60% ce vendredi malgré la nouvelle saillie de Gotham City Research, le vendeur à découvert, qui a publié le deuxième volet de son rapport au vitriol contre l'entreprise. Mais le marché attendait probablement des attaques plus franches et concrètes, alors que ce second tome n'apporte pas d'éléments supplémentaires vraiment brutaux. Airbus a repris 1,3% après avoir fait état de 72 livraisons d'avions au mois de juin, soit un net relèvement de la cadence, ce qui crédibilise son objectif de 720 avions livrés pour l'ensemble de 2023. Enfin, les défensives étaient boudées, à l'image sur le CAC d'Air Liquide (-0,17%), Danone (-0,50%), Pernod-Ricard (-0,66%), Sanofi (-1,14%) ou L'Oréal (-1,34%)

De l'autre côté de l'Atlantique, l'heure est à la consolidation sur les principaux indices actions. Le Dow Jones aura terminé la semaine vendredi sur une baisse de 0,55% et le Nasdaq Composite, à forte teneur technologique, de 0,13%. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,29%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0950$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,20$.

A l'agenda ce lundi, à suivre l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30, ainsi que les stocks des grossistes américains, en données finales pour le moi de mai à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire de la semaine 27, baissière, englobe totalement, par son corps, la bougie de la semaine 26. Le message négatif délivré, à court terme tout du moins, prend corps. Le cas échéant, nous serions au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant. La volatilité intense jeudi accrédite cette thèse.

Cette figure peut être infirmée, notamment en cas de sortie précoce par le bas.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7015.00 / 6885.00 / 6800.00

