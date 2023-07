Airbus group : Les livraisons d'avions s'accélèrent chez Airbus, le marché apprécie

(BFM Bourse) - L'avionneur a nettement hissé le rythme des livraisons au mois de juin, avec 72 unités, ce qui démontre que le groupe est dans la bonne voie pour atteindre sa cible annuelle de 720 avions. Voire plus?

Après la déception de l'an passé, avec un objectif annuel de livraisons abaissé puis abandonné, Airbus semble désormais sur la bonne voie. Les livraisons, publiées chaque mois avec les commandes du groupe, sont très surveillées par le marché et les analystes car le paiement d'un avion survient, pour l'essentiel, à la réception de l'appareil par le client. Le cash de la société dépend donc en grande partie de la bonne tenue de la production et des expéditions de l'avionneur.

Ce suivi des livraisons et donc du cash est d'autant plus crucial que le groupe avait indiqué qu'il évaluerait ses options pour améliorer sa politique de retour à l'actionnaire - avec de potentiels rachats d'action - dès lors que sa position de trésorerie dépasserait les 10 milliards d'euros (sachant qu'elle s'élevait à 9,4 milliards à fin 2022).

"Une performance solide"

Airbus a l'habitude de commencer timidement l'année sur ses livraisons pour monter en puissance et finir en trombe sur les mois de novembre-décembre. Mais avec des difficultés persistantes sur la chaîne logistique, que ce soit au niveau de pièces, de moteurs, de problèmes de main d'œuvre chez le groupe mais surtout chez certains de ses fournisseurs très en amont de cette chaîne, la société a encore besoin de rassurer. D'autant que l'an passé elle avait fini très loin de sa cible initiale (661 avions contre 720 visés à la base).

Mais après un mois de mai déjà encourageant, juin s'est avéré de très bonne facture. Airbus a ainsi livré 72 appareils sur le sixième mois de l'année, soit une nette hausse de la cadence par rapport au mois précédent, de 63 unités, ainsi que par rapport au chiffre du même mois de 2022 (60). La cible 2023 de 720 avions livrés est un peu plus à la portée de la société.

"Il s'agit d'une performance solide, qui a entraîné une croissance des livraisons de 6% depuis le début de l'année, ce qui, selon nous, sécurise l'atteinte de l'objectif de 720 livraisons, bien que les livraisons du second semestre doivent encore augmenter de 10% en glissement annuel pour y parvenir", souligne Jefferies.

"Nous sommes satisfaits des niveaux de livraison du mois de juin. Ce qui nous a le plus frappé dans les chiffres publiés, ce sont les 57 A320/ A321 livrés (25 et 32, respectivement), car ils indiquent une amélioration constante par rapport aux 42 livraisons d'avril. Cela pourrait être le signe que les problèmes de chaîne d'approvisionnement tendent désormais à être atténués sur cette plateforme clé d'Airbus et que les efforts de montée en cadence portent enfin leurs fruits", apprécie pour sa part Deutsche Bank.

Vers de bonnes surprises?

Evidemment les mois estivaux (juillet et août) en raison des congés des différents employés devraient quelque peu marquer le pas.

Reste qu'une bonne surprise n'est pas à exclure. Le directeur commercial d'Airbus, le truculent Christian Scherer, a déclaré à Reuters en juin que le groupe voyait une trajectoire industrielle "plus prévisible" ce qui selon l'agence suggère une meilleure tendance sur les livraisons.

A la Bourse de Paris, l'action Airbus s'adjuge 1,4% à 131,3 euros, en début d'après-midi, surperformant le CAC 40 (+0,6%).

Deutsche Bank a maintenu à "conserver" sa recommandation sur la valeur, évaluant le titre à 123 euros et 132 euros selon deux différentes méthodes. La banque explique que sur la base des projections pour 2025, son évaluation monterait à 156 euros. Mais cela implique que les objectifs de production du groupe soient accomplis "avec certitude", ajoute-t-elle.

Airbus vise une cadence de production sur la famille A320neo, les monocouloirs qui constituent sa cash machine, de 75 avions par mois d'ici à la fin 2025.

"Les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement nous empêchent encore d'adopter cette approche d'évaluation plus audacieuse, mais les livraisons de juin envoient un signal positif", conclut Deutsche Bank.

Airbus publiera ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre le 26 juillet. Positif sur cette publication, Jefferies estime que le résultat opérationnel ajusté du deuxième trimestre de la division d'aéronautique commerciale pourrait afficher une forte hausse, de plusieurs centaines de millions d'euros, par rapport au même chiffre de 2022.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse