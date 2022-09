CAC 40 : Une batterie d'indicateurs d'activité PMI au menu ce vendredi

(BFM Bourse) - La tentative de rebond hier sur le marché parisien, au lendemain de l'issue d'un FOMC au ton belliqueux, aura fait long feu. Le CAC 40 a confirmé son passage sous le seuil symbolique des 6 000 points, en clôturant sur ses points bas de séance (-1,87% à 5 918 points).

Pour rappel, la Fed n'aura finalement pas brutalisé le marché avec une hausse de 100 points de base des Fed Funds mercredi, à l'issue du FOMC, et a opté pour le scénario le plus largement anticipé, à savoir celui d'un relèvement de 75 points de base, pour porter le loyer du Dollar à 3,25%. Deux hausses supplémentaires sont attendues d'ici la fin de l'année.

Mais ce qui a assez significativement pénalisé le marché, c'est le caractère pessimiste des révisions de prévisions économiques de la Fed, sur le chômage, à 4,4% en 2023, sur l'inflation (2025 seulement pour le retour à 2%), et la croissance (quasi nulle cette année, et 1,2% en 2023).

"Après trois hausses consécutives de 75 pb, la Fed cherche à présent à convaincre les investisseurs qu’elle pourra revenir à un rythme un peu moins soutenu de remontée sans pour autant commencer à baisser aussi rapidement qu’anticipé par les marchés", analyse Nathalie Benatia, Senior Market Strategist chez BNP P AM. "La communication en la matière est délicate mais le fait que les marchés à terme sur les fonds fédéraux anticipent un point haut à 4,60 % en mars et une baisse moins rapide par la suite peut vouloir dire que l’exercice a été en partie réussi."

C'est vers le deuxième "point chaud" de l'agenda que se tourneront les opérateurs et investisseurs ce vendredi, avec une batterie d'indicateurs d'activités (PMI) en données préliminaires pour le mois de septembre. La composante industrielle allemande sera tout particulièrement scrutée, à 09h30. Côté statistique hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis sont ressorties à 213 000 nouvelles unités, poursuivant sa tendance décroissante.

Côté valeurs, Elior a terminé en baisse de plus de 8%, Accor a perdu 7,4% subissant une dégradation de JPMorgan à "sous-pondérer". Ubisoft a lâché de son côté plus de 6,7%, pénalisé par l’intermédiaire financier Stifel qui a révisé à la baisse son objectif de cours à 35 euros, contre 50 euros précédemment sur l'éditeur de jeux vidéos. DBV Technologies a chuté de 6,7% également après avoir été contraint de suspendre un essai clinique débuté il y a à peine deux semaines en raison de changements de protocole demandés par l’autorité sanitaire américaine, la FDA.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont de nouveau clôturé en territoire rouge jeudi, à l'image du Dow Jones (-0,35% à 30 076 points), mais surtout du Nasdaq Composite (-1,37% à 11 066 points), indice riche en valeurs de croissance. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,84% à 3 757 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9820$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 83,50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les indicateurs PMI d'activité, pour la Zone Euro à 10h00 et à 15h45 pour les Etats-Unis.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 27 septembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ensemble des gains de la semaine 36 ont été retracés en semaine 37. Si nous évitons de peu la structure en bougie hebdomadaire englobante, l'allure de la bougie de la semaine passée, à ombre haute et sans ombre basse, alerte. L'élan haussier du rebond de contestation amorcé le 02 septembre est cassé, et l'effet d'aspiration du gap du 22 août ne se fait plus sentir. Certes la bougie de lundi 19/09 arbore une ombre basse très significative, mais le positionnement relatif de son corps par rapport à la bougie précédente ne laisse que peu de place au scénario d'un rebond durable. D'autant que l'englobante du 20 septembre, sur passage sous les 6 000 points symboliques, est nette. Avis négatif maintenu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6000.00 / 6143.00 Support(s) : 5858.00 / 5785.00

