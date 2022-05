CAC 40 : Retour des vendeurs

(BFM Bourse) - Après un rebond sur les indices européens hier, portés notamment par les valeurs du luxe et TotalEnergies pour le Cac40 notamment, l’indice parisien pourrait rendre ses gains dés l’ouverture après la forte baisse des indices américains hier soir. En effet les intervenants attendaient avec nervosité les chiffres sur l’inflation américaine. L'inflation a augmenté légèrement plus que prévu en avril. Les prix ont augmenté de 0,3 % en avril par rapport au mois précédent et de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Les prix dans certains secteurs des services ont même affichés des progressions à deux chiffres. Par exemple, les billets d'avion ont augmenté de plus de 18 % après de fortes hausses de prix en février et mars. Les membres du FOMC devraient donc appliquer une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion les 14 et 15 juin prochain. La Banque de France annonce de son côté pour le deuxième trimestre une croissance de 0,2%. Selon le gouverneur, l'inflation devrait marquer un pic en 2023 et revenir à 2% en 2024.

Du coté des valeurs Tesla perdait plus de 8% et Apple plus de 5% à la clôture. Pour rappel, ces titres sont les poids lourds des indices américains et constituaient le dernier rempart face aux vendeurs. En Europe, les indices devraient donc plier à l’ouverture face à la pression vendeuse. Plusieurs titres pourraient néanmoins se démarquer, notamment Ubisoft et Jacquet Metals qui viennent de publier. Cet après midi il faudra se montrer prudent à 14h30 avec les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l’indice parisien devrait revenir tester ses récents plus bas. Les 6000 points comme niveau de prix symbolique continuent d’attirer les cours. Après ce niveau les plus bas de la crise russo-ukrainienne constituent la prochaine cible baissière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6380.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime