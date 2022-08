CAC 40 : Repli dans le calme

(BFM Bourse) - Début de semaine dans le calme. Aucune statistique n’est susceptible d’influencer le marché aujourd’hui. Sur le plan microéconomique il faudra se tourner du côté des États-Unis avec notamment Palantir et Upstart qui doivent publier ce jour. Les investisseurs chercheront aujourd’hui en bourse les gagnants du plan climat et santé de Joe Biden. En effet, le Sénat américain a adopté dimanche le plan de Joe Biden sur le climat et la santé. Ce sont plus de 430 milliards de dollars d'investissements qui sont prévus. Avant d’être promulgué, la chambre des représentants doit voter à son tour la version finale du texte dans les prochains jours. La partie climat du plan représente 370 milliards de dollars afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Autre fait majeur : Le texte prévoit 64 milliards de dollars d'investissements dans la santé et la baisse progressive du prix de certains médicaments.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La proximité de la résistance vers 6600 points empêche la prise de risque du coté des acheteurs. Le corps du dernier chandelier englobe le corps du précédent chandelier et peut donc être qualifié d’englobante baissière. Ainsi on obtient donc une englobante baissière impliquant donc une séance baissière théorique. Le manque de catalyseurs pourrait favoriser la prise de bénéfices après plusieurs semaines de hausse sans pause.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6602.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 6248.00 / 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

