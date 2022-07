CAC 40 : Pullback sur les 6 000 points ?

(BFM Bourse) - Entraîné par des valeurs de sociétés fortement exportatrices, sur fond d'accélération baissière de l'Euro en direction de la parité avec le Dollar, le CAC 40 a gagné hier 2,03% à 5 912 points, sans pour autant bouleverser la matrice de fond, baissière, alors que les craintes d'une entrée en récession des Etats-Unis et de la Zone Euro prennent corps.

LVMH a gagné 4,48% à 597,60 euros, L'Oreal 4,92% à 347,75 euros, Hermès 5,05% à 1 113 points. La commande de 387 millions d'euros reçue en Inde par Alstom pour 156 voitures "Movia" destinées aux métros de Bhopal et Indore a permis au titre de gagner 4,8%. Safran s'est adjugé 3,85% alors qu'Air France a choisi (après KLM il y a quelques mois) le moteur LEAP pour sa future flotte d'A30neo, un marché de 200 moteurs environ. Airbus a gagné 3,6% dans cette perspective également.

Au chapitre statistique, la publication de l'ISM Services aux Etats-Unis, au-delà des attentes, aura permis à Wall Street de faire de la résistance, tout comme les Minutes, compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Son principal enseignement est que le scénario d'un relèvement de 50 pdb est encore possible, alors que le marché l'excluait jusqu'alors au profit d'un scénario d'une nouveau tour de vis de 75 pdb.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à grappiller quelques points mercredi, à l'image du Dow Jones (+0,23% à 31 037 points), ou du Nasdaq Composite (+0,35% à 11 361 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,36% à 3 845 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0210$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 98,6$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, la balance commerciale américaine et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (la toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5780.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 / 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 5780.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime