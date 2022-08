CAC 40 : Point d'orgue de la semaine ce vendredi, en direct du Wyoming

(BFM Bourse) - Dans des volumes au final particulièrement discret, et après une ouverture en hausse significative jeudi, le CAC 40 a vu son avance s'étioler progressivement, jusqu'à finir symboliquement en territoire rouge (-0,08% à 6 381 points), dans un marché focalisé sur la teneur des propos de J. Powell ce vendredi, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. En attendant ce discours prévu pour 16h00 (Heure de Paris), en ouverture du deuxième jour de colloque, les oscillations devraient se développer sous forme de latéralisation autour des 6 400 points.

Un colloque qui "offrira à Jerome Powell et à ses homologues une nouvelle tribune pour exposer l'importance d'assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes", pour les stratégistes de BNP Paribas AM. "Cet ancrage est d'autant plus important que, s'il est vraisemblable que les difficultés d'approvisionnement en énergie provoquent un net ralentissement de l'activité dans la zone euro au second semestre après une belle résistance de la croissance au premier semestre, l'économie américaine ne devrait connaître une récession, c'est-à-dire une phase de croissance sous le potentiel, qu'en 2023."

Thomas Costerg, Senior US Economist chez Pictet Wealth Management, pense "qu’il y a le début d’une mue à la Fed, mais celle-ci restera progressive. Le plus important est le pivot en cours dans la fonction de réaction de la Fed avec davantage de prise en compte des indicateurs « avancés » du cycle, et non plus seulement les indicateurs « retardés », y compris l’emploi lui-même."

"La Fed va prendre davantage en compte les indices de sentiment des affaires tel que l’enquête ISM, ainsi que les chiffres (très mauvais récemment) de l’immobilier résidentiel, souvent considéré comme le « canari » pour l’économie américaine" étaye M Costberg. "Bref, la vue d’ensemble de l’inflation devrait être davantage holistique que le focus un peu étriqué ces trois derniers mois sur juste l’inflation « spot », elle-même exagérée par les matières premières et les loyers, hors de son contrôle."

Au chapitre statistique, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, première économie de la Zone Euro, a "soulagé" quelque peu en ne creusant sa perte que de 0,2 point, bien au-delà d'une cible pessimiste. "Une humeur maussade plane sur l'économie allemande", peut-on lire sur le communiqué de l'institut. "L'indice ifo du climat des affaires a baissé en août à 88,5 points, contre 88,7 points en juillet. Les entreprises sont un peu moins satisfaites de leur activité actuelle et le fort pessimisme de leurs perspectives pour les mois à venir est quasiment inchangé. L'incertitude parmi les entreprises reste élevée et l'économie allemande dans son ensemble devrait se contracter au troisième trimestre."

Outre Atlantique, les cibles ont été battues, que ce soit du côté des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ou des données préliminaires du PIB T2 (-0,6% contre -0,7% attendu).

Côté valeurs à Paris, Scor s’est distingué, prenant 2,2% à 16,19 euros, porté par un relèvement de recommandation de KBW , qui est passé de "sous-performance" à "surperformance" sur la valeur. Hors SBF 120, Erytech s’est effondré de 23,5% après avoir décidé de ne plus demander l’autorisation pour son potentiel traitement contre la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL).AB science a pour sa part grimpé de plus de 19% après avoir annoncé le dépôt d’une demande d’autorisation en Europe pour un potentiel traitement contre la sclérose latérale amyotrophique.

De l'autre côté de l'Atlantique, et dans des proportions mécaniquement différentes, les principaux indices sur actions ont réagi positivement à l'absence d'échauffement supplémentaires sur les Treasuries 10 ans. Le Dow Jones a gagné 0,98% à 33 291 points et le Nasdaq Composite 1,67% à12 639 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,41% à 4 200 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9960$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 93,40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice des prix à la consommation PCE core à 14h30, les revenus et dépenses des consommateurs américains à 14h30 également, et le discours du Président de la Fed à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant. La notion de fédération sectorielle sera également importante pour trancher la question.

Dans l'immédiat, ce défi s'est soldé par un premier échec avec les oscillations de la semaine passée. L'englobante baissière du 17 août a été suivie par la formation d'un gap baissier non contesté. Les 6 550 points sont basculés en résistance. Son statut est même renforcé. Second échec quasi acté avec l'impossibilité hierde regagner ne serait-ce qu'en partie le gap mentionné. D'où une vive inflexion baissière en cours de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6308.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6860.00 Support(s) : 6308.00 / 6130.00 / 5858.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime