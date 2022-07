CAC 40 : Les tensions sur le marché de l'emploi américain seront jaugées

(BFM Bourse) - Profitant d'informations de marché favorables en provenance de Chine, et d'un contenu des Minutes moins agressif qu'anticipé, le marché actions a repris un peu d'allant jeudi, le CAC 40 parvenant à s'adjuger une hausse de 1,60% à 6 006 points.

Il s'agit d'une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le ministère chinois des Finances envisagerait d'autoriser les exécutifs locaux à vendre 1,5 billion de yuans (220 milliards de dollars) d'obligations spéciales cette année, provoquant une accélération sans précédent du financement des infrastructures.

Par ailleurs, l'hypothèse d'un relèvement de 50 points de base des Fed Funds est encore sur la table, les Minutes publiés mercredi soir ne l'excluant pas formellement, même si le scénario d'un nouveau relèvement de 75 points de base, qui tenait jusqu'alors la corde, reste tout à fait possible.

Au chapitre statistique, si la balance commerciale mensuelle (mai) a vu son déficit pointer à des niveaux très proches de la cible, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage se révèlent relativement décevantes, à 235 000 nouvelles unités.

Côté valeurs, le regain d'appétit pour le risque a profité tout au long de la séance, aux valeurs cycliques telles que Stellantis (+7,30%), Alstom (+7,02%), Renault (+6,10%) ou ArcelorMittal (+5,5%). TotalEnergies (+3,6%) a accéléré à la hausse tout comme les parapétrolières à l'image de Vallourec (+6,9%), dans le sillage du rebond de 5% de l'or noir, les craintes sur une panne d'offre ayant pris le pas sur celles concernant un ralentissement de la demande. Du côté des technos, STMicroelectronics a profité des semestriels rassurants du géant Samsung Electronics et grappille 2,85%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indice sur actions ont terminé la séance dans le vert, avec un effet d'amplification pour les Nasdaq Composite (+2,28% à 11 621 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,50% à 3 902 points et le Dow Jones 1,12% à 31384 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0160$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 102,80$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les chiffres de la balance commerciale française à 08h45 ainsi que le rapport mensuel fédéral (NFP pour Non Farm Payrolls) pour le mois de juin aux Etats-Unis. L'occasion pour la Fed de jauger les tensions sur le marché de l'emploi et de "probabiliser" plus finement les scénarios d'entrée dans une spirale prix / salaires.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (la toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6325.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6325.00 / 6602.00 Support(s) : 5786.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime