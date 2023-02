CAC 40 : Les éléments de langage de la Fed en conférence de presse seront scrutés

(BFM Bourse) - Le mois de janvier se sera soldé par une prestation d'excellente facture pour l'indice CAC 40 qui aura progressé de 9,40%, grâce à une première quinzaine explosive, avec l'appui de différentes confirmations d'un ralentissement de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. Février démarre avec deux rendez-vous monétaires majeurs, l'issue du FOMC ce soir et l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE demain.

"Le marché pense que la Fed procèdera à une dernière hausse de taux de 25 points de base en mars", relève Alexandre Baradez (IG France). "Pour résumer, les marchés semblent convaincus que le cycle de hausse de taux de la Fed sera terminé à la fin du premier trimestre et que le taux terminal n’excèdera donc pas 5% (car deux nouvelles hausses de taux signifient une fourchette de taux finale de 4.75-5.00%). Les investisseurs attendent donc une décision de la Fed plutôt « dovish » avec une conférence de presse de Jerome Powell donnant les premiers signes de la fin du cycle de relèvement de taux."

Mais attention à l'emploi, dont les signes de tension chronique ne manqueront pas, le cas échéant, d'alerter la Fed sur l'ensemble du premier trimestre. Sur l'emploi justement, les opérateurs auront des repères précieux cette semaine (nouvelles offres JOLTS, enquête ADP, inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi en point d'orgue, le rapport fédéral sur l'emploi privé). Tout signe de tension persistante et chronique de l'emploi sera matière à anticiper un maintien de la tension de la corde monétaire. Et peut le cas échéant repousser les estimations de date de pivot.

Hier au chapitre statistique, on notait les cibles manquées pour l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board), ressorti en baisse à 107,1, et pour le PMI de Chicago à 44,3.

Côté valeurs, Seb s'est distingué avec un gain de 7,94% à 95,95 euros grâce à des ventes moins mauvaises que redouté au quatrième trimestre. Euroapi a rebondi de 7,1% après avoir annoncé le redémarrage de la fabrication de certaines hormones sur son site de Budapest en Hongrie. Elis termine en hausse de 1,6% alors que le spécialiste de la blanchisserie industrielle a enregistré une croissance en données comparables de 21% l'an passé. En revanche, M6 a abandonné 4,1% pénalisé par Barclays qui a abaissé sa recommandation à "sous-pondération" sue le titre. Toujours suspendu de cotation, Orpea devrait prochainement accueillir la Caisse des dépôts et des consignations comme actionnaire majoritaire, révèle Libération.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont repris des couleurs, à l'image du Dow Jones (+1,09% à 34 086 points) ou du Nasdaq Composite (+1,67% à 11 584 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est apprécié de 1,46% à 4 076 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0880$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les indices des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé américain à 14h30, les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) et l'ISM manufacturier à 16h00. La décision de politique monétaire de la Fed est attendue à 20h00, avant une conférence de presse à fort enjeu, à 20h30 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Le tracé d'un doji à ce stade de l'avancée, après de surcroit un nouveau petit gap, n'est pas synonyme d'indécision, comme vu plus haut, mais de simple temporisation au sein d'un trend acheteur.

Seule une rupture de la moyenne mobile à 20 jours, à l'instar du 15 décembre dernier, viendrait catalyser un mouvement de repli prononcé. Dans l'intervalle, avis neutre maintenu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7180.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime