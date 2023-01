S.e.b. : Portées par la Chine et les professionnels, les ventes de Seb ont mieux résisté que prévu fin 2022

(BFM Bourse) - Le spécialiste du petit électroménager a enregistré un repli de ses ventes au quatrième trimestre de 3,6%. Il est désormais un peu plus optimiste au sujet de sa marge pour l'ensemble de l'année passée.

Seb a limité la casse sur la fin de l'année. Le spécialiste du petit électroménager a été, l'an passé, l'une des victimes des arbitrages des ménages face à l'envolée de l'inflation. Les particuliers ont ainsi réorienté leurs dépenses vers certains postes (comme les loisirs) au détriment des petits équipements ménagers, notamment en Allemagne et France, qui représentent plus de 20% des revenus de Seb. Le groupe a, en sus, été pénalisé par l'effondrement de ses ventes en Ukraine et en Russie, qui en 2021, comptaient pour environ 5% du chiffre d'affaires total.

Bon an mal an, les revenus publiés par le groupe mardi soir au titre du quatrième trimestre ont envoyé des signaux encourageants.

D'octobre à décembre, Seb a vu ses revenus reculer de 3,6% en données publiées et de 5,6% hors effets de changes et de périmètre à 2,4 milliards d'euros.

La Chine comme locomotive

"Même si les chiffres sont très contrastés suivant les zones géographiques, une petite amélioration s’est formée par rapport à un troisième trimestre, il est vrai, particulièrement mauvais", souligne Invest Securities. Sur le précédent trimestre, les ventes de Seb s'étaient effondrées de 8,1% en données comparables. TP ICAP Midcap apprécie également cette amélioration séquentielle, et souligne que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est avéré "légèrement supérieur aux attentes".

Seb a été porté par deux moteurs au quatrième trimestre. Les ventes aux professionnels (machines à café professionnelles, crêperies) ont progressé de 17,6% sur un an en données comparables. Invest Securities évoque "une division en devenir dont la contribution aux ventes du groupe reste cependant limitée" (moins de 10% du chiffre d'affaires annuel).

Dans l'activité grand public, la Chine (21% des ventes) a tiré l'activité, progressant de 3,8% au quatrième trimestre en données comparables grâce aux performances de la filiale locale de Seb, Supor. A contrario, les ventes en Europe occidentale (-14,6% sur un an en données comparables) et en Amérique du Nord (-10,2%) ont continué de souffrir au quatrième trimestre.

Tendances de consommation incertaines

Sur l'ensemble de 2022, les ventes de Seb se sont établies à 7,96 milliards d'euros, en baisse de 1,2% en données publiées et de 4,7% en variation comparable. Fort de cette activité moins dégradée qu'attendu, Seb a légèrement revu à la hausse sa prévision de rentabilité pour 2022. Le groupe estime que sa marge opérationnelle se situera dans le haut de la fourchette de 7% à 7,5% précédemment communiquée.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie ce point d'activité. L'action Seb s'adjuge près de 7% vers 10h40, signant la plus forte hausse du SBF 120.

"Les tendances de consommation restent à notre sens incertaines au moins en premier semestre 2023 à la lueur des stocks résiduels chez les retailers [détaillants, NDLR], des tensions sur le pouvoir d’achat. L’inflation, les devises et la réouverture de la Chine, sont autant d’inconnues par ailleurs", note TP ICAP Midcap. Le bureau d'études a néanmoins confirmé sa recommandation à l'achat et relevé son objectif de cours à 110 euros contre 102 euros.

La dynamique "de court terme est implacablement" pénalisante pour le groupe mais ce dernier "a traversé absolument toutes les crises et dispose de nombreux leviers de croissance à long-terme", rappelle TP ICAP Midcap.

