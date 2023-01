Elis : Le retour des clients dans les hôtels a fait bondir les revenus d'Elis en 2022

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la blanchisserie industrielle a enregistré une croissance en données comparables de 21% l'an passé. Sur le seul quatrième trimestre, l'activité a progressé de près de 16%.

Elis n'a pas connu de mauvaise surprise en 2022. Alors que la crise sanitaire avait mis à mal son activité en 2020 et dans une moindre mesure en 2021, le groupe de blanchisserie industrielle a retrouvé une bien meilleure forme l'an passé.

L'entreprise a publié lundi soir un chiffre d'affaires total de 3,82 milliards d'euros, supérieur à celui de son record de 2019, de 3,28 milliards d'euros. En données publiées la croissance s'est inscrite sur un an à 25,3%. En retraitant les effets de périmètre et de changes, elle s'est établie à 21%.

Les volumes ont progressé de 12,7% tandis que les hausses de prix ont contribué à la croissance avec un impact positif d'environ 7% (et 257 millions d'euros en valeur), reflétant la transmission de l'inflation aux clients du groupe.

Un quatrième trimestre meilleur que prévu

Elis a bénéficié à plein régime de la reprise de l'hôtellerie-restauration, le segment qui avait logiquement le plus souffert de la crise sanitaire et qui a été porté en 2022 par la forte reprise du tourisme. Ce segment a représenté un quart des revenus d'Elis l'an passé.

"La très bonne performance organique de +21%, reflète les nombreux gains de contrats en industrie et en commerces et services, le rebond de l’hôtellerie-restauration et les ajustements de prix réalisés pour compenser, notamment, la flambée des coûts de l’énergie", a expliqué Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis dans un communiqué.

Sur le quatrième trimestre, la croissance organique s'est inscrite à 15,7% tandis que les revenus se sont établis à 1,006 milliard d'euros. Le ralentissement de la croissance s'explique par une base de comparaison plus exigeante, l'hôtellerie ayant moins souffert sur la fin de 2021 qu'au début de la même année.

"La performance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été solide, légèrement supérieure aux attentes du consensus [les analystes tablaient sur une croissance organique de 14,3%, NDLR], grâce à la poursuite de la dynamique positive du secteur de l'hôtellerie-restauration, à une solide performance commerciale et des initiatives tarifaires", souligne Stifel.

"Elis a livré une solide publication, en ligne avec le reste de l’année", apprécie pour sa part TP ICAP Midcap qui anticipait des revenus de 971 millions d'euros pour le premier trimestre.

Des prévisions prudentes pour 2023

Concernant ses perspectives, Elis a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2022 à savoir une marge brute d'exploitation (Ebitda) d'environ 33%, un résultat opérationnel ajusté de plus de 530 millions d'euros, un résultat net courant par action de plus de 1,45 euro, un flux de trésorerie libre à environ 200 millions d'euros et un ratio d'endettement (dette sur Ebitda) d'environ 2,5 à fin décembre en baisse de 0,5. Les résultats annuels seront publiés le 8 mars.

"A ce jour, nous ne notons toujours aucun ralentissement, dans aucune géographie ni aucune ligne de métier", a précisé Xavier Martiré.

Elis a également livré une première indication sur ses performances pour l'année en cours, tablant sur une croissance organique de plus de 10%. Dans une présentation, la société précise les différentes variables lui permettant de construire sa prévision: le rebond de l'hôtellerie au premier trimestre 2023 dû à une faible base de comparaison devrait apporter 1,5% à 2% de croissance organique, la croissance "normative" (hors inflation) d'Elis est estimée entre 2,5% et 3,5% et les effets prix sont évalués entre 8% et 9%. Le groupe a également intégré un impact négatif lié à un potentiel ralentissement économique de 2% à 0%, rappelant qu'en 2009 lors de la grande crise financière ses revenus s'étaient stabilisés. Autrement dit ses prévisions actuelles anticipent une croissance organique comprise entre 10% et 14,5%.

Stifel juge de son côté "prudente" la prévision d'une progression organique pour le moment donné par le groupe à "plus de 10%".

Elis entend également améliorer en 2023 tous ses indicateurs de résultats (marge d'Ebitda, de résultat opérationnel, bénéfice par action, génération de trésorerie).

Enfin et non des moindres, le groupe de blanchisserie industrielle estime que sa trajectoire de désendettement devrait le rendre "rapidement" compatible avec un profil de note "investment grade" (en catégorie non spéculative) auprès des agences de notation. Pour l'heure, le groupe est noté BB+ par S&P Global ratings et "Ba1" par Moody's, soit, pour chacune à un cran de la note "investment grade" ("BBB-" pour S&P et "Baa3-" pour Moody's).

A la Bourse de Paris, le marché apprécie l'ensemble des annonces livrées par la société, l'action Elis signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120, avec une progression de 2,7% vers 14h30.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse