CAC 40 : Les 6 550 points vont-ils revêtir leur habit de support ?

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est encore en phase de confirmation, par des critères techniques de volatilité, de volumes et de fédération sectorielle, du franchissement d'une zone technique importante à 6 550 points. Hier l'indice (+0,34% à 6 592 points) a vu sa progression freiner par la publication d'un indicateur baromètre très décevant sur le moral des investisseurs allemands.

L'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande, à -55,3, a en effet manqué des attentes pourtant fortement pessimistes. Dr Michael Schröder, chercheur au ZEW et responsable de l'enquête, a apporté les éclairages suivants: "Les anticipations économiques ZEW diminuent à nouveau légèrement en août après une forte baisse le mois précédent. Les experts des marchés financiers s'attendent donc à une nouvelle baisse de la croissance économique déjà faible en Allemagne. Les taux d'inflation toujours élevés et les surcoûts attendus pour le chauffage et l'énergie entraînent une baisse des prévisions de bénéfices pour le secteur de la consommation des ménages. En revanche, les attentes pour le secteur financier s'améliorent en raison de la nouvelle augmentation supposée des taux d'intérêt à court terme."

Les repères en provenance des Etats-Unis, contrastés pour les mises en chantier de logements et permis de construire, plutôt bons sur le plan de la production industrielle, auront permis au Dow Jones de rester en territoire positif (+0,71% à 34 152 points). Le Nasdaq Composite, à forte dominante technologique, s'est contracté de 0,19% à 13 102 points. Enfin, le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,19% à 4 305 points. Et ce malgré la forte hausse de l'action Walmart (+5,11%), sur fond de révision à la hausse des prévisions annuels du distributeur, dont la dynamique a valeur de baromètre pour la consommation de détail outre Atlantique.

Côté valeurs, Eramet s’est distingué, prenant 7,40% à 107,40 euros, porté par les bons résultats de son comparable australien BHP qui a publié un bénéfice net multiplié par près de trois au titre de son exercice 2021-2022, clos en juin.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0160$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87,50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les données préliminaires du PIB au T2 pour la Zone Euro à 11h00, les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 et, en point d'orgue, les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion FOMC.

En lien avec ce dernier rendez-vous majeur, "un rebond du marché actions ne sera durable qu’une fois que cette incertitude [face à la thématique de la hausse des taux d’intérêt] sera passée", pour Sébastien GRASSET (Auris Gestion). "Aussi, si le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra du 25 au 27 août, sera éclairant, il conviendra d’attendre le FOMC des 20 et 21 septembre pour confirmer l’attitude, normalement plus ferme encore, attendue de la FED dans sa lutte contre l’inflation."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivie d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consœur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021. Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6248.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6792.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6248.00 / 6140.00 / 5858.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime