CAC 40 : Les 6 000 points sont fermement défendus

(BFM Bourse) - Après comblement du gap baissier ample du 24/02/20, suivi d'une extension immédiate, l'indice CAC 40 a débuté la semaine sur une pause, qui néanmoins a le mérite de montrer une forte résistance aux prises de profits. Les investisseurs restent attentifs à la thématique du retour d'un sentiment inflationniste dans les salles des marchés. A ce titre, le rendez-vous de mercredi sera scruté. Le FOMC s'achèvera demain, et concernant l'attitude de J. Powell, il s'agira d'une "question de mesure", pour Franck Dixmier (Allianz GI). "Il est fort probable que la Fed indique aux marchés qu'elle ne tolèrerait pas une hausse trop rapide et trop forte des taux et qu'elle dispose de toute la panoplie nécessaire à contrer ces développements, restant ainsi fidèle à sa ligne de conduite, selon laquelle il y a moins de risque à en faire plus qu'à en faire moins."

Au chapitre statistique, les investisseurs ont pris connaissance lundi de l'indice Empire State, indice de confiance dans l'industrie dans la région de NY, à valeur de baromètre pour l'ensemble du pays. L'indicateur est en net hausse à 17.5, bien au-delà des attentes. A noter le relèvement à +5.50% les estimations de croissance en France, selon une publication ce matin de la Banque de France. Le rebond se prolongerait en 2022, avec "une croissance toujours très vigoureuse, d’environ 4 %, et le niveau d’activité pré-Covid serait de nouveau atteint d’ici le milieu de l’année."

Côté valeurs, les investisseurs ont salué l'éviction d'Emmanuel Faber à la tête de Danone. L'action a gagné 2,89% à 59,80 euros, et plus de 30% depuis novembre et le début de la dernière campagne des activistes qui réclamaient, et obtiennent, la séparation des fonctions de président et directeur général et la nomination d'un nouveau DG (après avoir nommé Gilles Schnepp comme président). L'action Stellantis a avancé de 2,1% (retraité du détachement des actions Faurecia distribuées aujourd'hui aux actionnaires), profitant d'un nouveau suivi positif émanant de la Deutsche Bank. Sanofi a également progressé de 2,1% dans le sillage de nouvelles données encourageantes pour l'anticancéreux Libtayo, dans un essai où le traitement a été administré en seconde intention à des patientes atteintes de cancer du col de l'utérus.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices se sont enfin réaligné dans le même sens, le Dow Jones gagnant 0,53% à 32 953 points à l'issue de la première séance de la semaine, et le Nasdaq Composite 1,05% à 13 459 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,65% à 3 968 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1920$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 64,70$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice ZEW allemand de confiance dans l'économie à 11h00 et pour les Etats-Unis, un programme riche et dense avec entre autres réjouissances, les prix à l'import à 13h30, les ventes au détail à 13h30, le rapport mensuel sur l'industrie à 14h15, les stocks des grossistes à 15h00, ainsi que l'indice NAHB du marché résidentiel américain à 15h00 également. Signalons que la Côte Est des États-Unis est passée à l'Heure d'été ce weekend. Paris n'y passera que dans deux semaines, ce qui signifie que pour deux semaines, les rendez-vous statistiques habituellement attendus à 14h30 sont publiés à 13h30. Wall Street ouvrira ainsi à 14h30, pour les 09 séances à venir.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le précisions en préambule, le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid "du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement, entre le seuil symbolique des 6 000 points (borne haute de l'ancien gap recouvert) et 6 200 points. A savoir une zone où le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre ces deux bornes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6200.00 / 6578.00 Support(s) : 6000.00 / 5800.00 / 5650.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime