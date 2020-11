CAC 40 : Les 5 000 points symboliques à valeur de résistance ?

(BFM Bourse) - Si l'atmosphère se tend aux Etats-Unis à mesure que le dépouillement des votes à la présidentielle touche à sa fin, il n'en est pas de même sur les marchés financiers, optimistes de part et d'autre de l'Atlantique. Il ne manque plus que l'assurance d'avoir 6 voix de grands électeurs pour assurer à Joe Biden l'atteinte de la barre des 270, soit la majorité absolue qui assurera la remise des clefs de la Maison Blanche. Or avec 264 grands électeurs, il ne lui manque donc que 6 grands électeurs. Or c'est le "poids" du Nevada, où le dépouillement n'est pas encore terminé. Une victoire dans cet Etat (rappelons que le vainqueur remporte les voix de tous les grands électeurs de l'Etat, selon le principe du Winner Takes All), permettrait aux médias américains d'annoncer la victoire du camp démocrate avant même les résultats en Pennsylvanie, pourtant à fort enjeu (20 grands électeurs).

Le marché semble s'accommoder dans l'immédiat d'une probable cohabitation entre Démocrates à la Maison Blanche, donc à la tête de l'exécutif américain, et un Sénat aux mains des Républicains. L'hypothèse d'une Maison Blanche démocrate, d'une Chambre des représentants démocrate et d'un Sénat républicain apparaît finalement comme un compromis idéal pour les marchés.

Aurel BCG apporte justement l'éclairage original suivant: "si le Sénat reste aux mains des Républicains, la possibilité d'un nouveau grand plan d'aides à l'économie se réduit, faisant baisser le risque d'inflation et donc les taux d'intérêt. Le Fed soucieux de soutenir la croissance de l'activité économique si les responsables politiques ne parviennent pas à un compromis sur des mesures budgétaires, pourrait adopter de nouvelle mesures d'apport de liquidités aux marchés."

En sus de la surveillance des derniers décomptes de voix, et des éventuels recours en justice des candidats, recours qui dépendent dans la forme de chaque Etat de la Fédération au demeurant, les opérateurs ont suivi l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed hier. Fed qui a décidé sans surprise de maintenir sa politique inchangé en attendant l'identité du prochain Président et la composition des chambres parlementaires.

Le CAC 40 (+1,24% à 4 983 points), est ainsi venu frôler en séance le seuil hautement symbolique des 5 000 points. Rappelons qu'il cotait 4 512 points en séance le 29 octobre.

Au chapitre statistique hier côté américain, les opérateurs ont dû composer avec des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 751 000 pour la semaine du 26 octobre au 01er novembre, manquant, de peu il est vrai, les attentes. Pour rappel, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP a mis en évidence mercredi des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) bien inférieures aux attentes pour le mois d'octobre. Verdict ce vendredi avec le rapport fédéral NFP sur l'emploi. Déception concernant les ventes au détail en Zone Euro, en baisse en rythme mensuel de 2.0% en septembre très loin de la cible.

Côté valeurs, après BNP mardi puis Crédit Agricole mercredi, Société Générale (+3,73% à 13,228 euros) a ainsi agréablement surpris les analystes en renouant nettement avec les bénéfices entre juillet et septembre, notamment grâce à ses activités de marché et à sa gestion rigoureuse des coûts. Alstom (+4,19% à 38,81 euros) a enregistré la meilleure performance des 40 valeurs phares parisienne après la désignation du groupe (en tête d'un consortium) pour la construction du premier tronçon d'une nouvelle ligne de métro à Athènes. Enfin, la performance à fin septembre du spécialiste des infrastructures électriques du bâtiment Legrand, qui a retrouvé au 3e trimestre le niveau d'activité d'il y a un an après avoir souffert au 2e trimestre, et amélioré son free cash-flow sur l'ensemble des neuf premiers mois, a permis au titre de grappiller 1,63% à 67,18 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indice sur actions ont poursuivi leur ascension à l'image du Dow Jones (+1,95% à 28 390 euros) ou du Nasdaq Composite (+2,59% à 11 890 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,95% à 3 510 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1830$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 37.90$.

À l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain, dans le secteur privé au niveau fédéral. Publication simultanée à 14h30 des salaires horaires moyens, du taux de chômage et des créations / destructions de postes. A suivre également la balance commerciale française à 08h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'extension jeudi bien que timide sur gap, en direction des 5 000 points psychologiques, est venue donner du sens à la bougie de mobilisation tout au long de la séance de mercredi. La situation désormais nous offre un duel entre acheteurs et vendeurs à fort enseignement, car à proximité immédiate de la zone technique hautement symbolique des 5 000 points. L'enjeu est, en cas d'échec, un reflux avec des oscillations cadrées par le corps de la bougie de mercredi, ou en cas de succès un nouveau cadre de travail entre 5 000 et 5 130 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5000.00 points.

Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 / 5330.00 Support(s) : 4705.00 / 4515.00 / 4368.00

