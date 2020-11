Legrand : Gains de parts de marché et hausse du cash-flow chez Legrand, le marché apprécie

(BFM Bourse) - Le pro des infrastructures électriques du bâtiment a livré de solides performances au troisième trimestre, qui lui permettent d'afficher des résultats financiers de premier ordre sur les neuf premiers mois de l'année en dépit du contexte économique.

Dans un contexte toujours dégradé mais "grâce à la pleine mobilisation de ses équipes, à ses nombreuses initiatives commerciales et aux mesures d’adaptation efficaces", Legrand a enregistré au troisième trimestre "de belles réalisations", selon les termes de Benoît Coquart, son directeur général.

En termes chiffrés, le spécialiste mondial (présent dans plus de 90 pays) des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, actuellement porté par le développement des bâtiments connectés, a retrouvé au trimestre écoulé une légère croissance à structure et taux de change constants (+0,1%), tandis qu'il a amélioré sa marge opérationnelle ajustée jusqu'à 21,6% (contre 20,2% au troisième trimestre 2019) et fait progressé son free cash-flow de... 22%, grâce à une diminution du besoin en fonds de roulement avec la réduction marquée (certes en partie ponctuelle) des frais de production, administratifs et commerciaux.

Cette performance permet d'atténuer à l'échelle des neuf premiers mois de 2020 le vif déclin du deuxième trimestre, marqué par le confinement, et dont la publication des résultats avait provoqué une baisse de 5,6% en une séance fin juillet.

Une dette nette qui diminue aussi

Ainsi, le chiffre d’affaires du groupe entre janvier et septembre n'accuse plus qu'une baisse de 8% (-10% en organique) par rapport au 30 septembre 2019, à 4,494 milliards d'euros. Avec un résultat opérationnel ajusté de 841,4 millions d'euros, en repli de 15,7%, la marge opérationnelle ajustée s’établit à 18,7% du chiffre d'affaires, en retrait limité de -1,7 point, tandis que le résultat net -pénalisé par l’évolution défavorable des changes et des frais financiers- recule plus fortement de 21,1% à 493,3 millions d'euros.

Le cash flow libre atteint 620,8 millions d'euros soit 13,8% du chiffre d'affaires, contre 13,7% l'an dernier à la même époque. La dette nette diminue de 1,3% à 2,73 milliard d'euros, ou 1,9 fois le résultat d'exploitation.

Legrand indique poursuivre activement ses initiatives destinées à soutenir son modèle de développement, en adaptant ses coûts tout en poursuivant l'intégration des récentes acquisitions avec l’ajustement de ses dépenses à l’évolution de l'activité, la rationalisation de son empreinte industrielle et logistique, ou encore la digitalisation de son back-office et de son front-office. Le groupe maintient parallèlement un effort d'innovation avec un budget R&D de 5% des ventes.

Surperformant le CAC 40, l'action Legrand progressait de 2,36% à 67,66 euros jeudi vers 12h15, ce qui équivaut à un rebond de plus de 47% par rapport au point bas de mars (le titre était tombé à moins de 46 euros en séance lors du krach printanier des marchés). Le repli par rapport au début de l'année se limite à 7,3% à ce stade.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse