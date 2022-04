CAC 40 : Le rouge domine, l'humeur se dégrade à Wall Street

(BFM Bourse) - Malgré le début satisfaisant du bal des trimestriels des grands groupes, et malgré la confirmation de l'issue du second tour de la présidentielle - le marché ne votait pas, mais avait clairement choisi son camp -, le rouge risque de dominer sur la toile en ce début de semaine, à la suite d'une mobilisation vendeuse à Wall Street, dont les principaux indices ont rompu des supports intermédiaires vendredi. La raison ? Le changement de braquet de la Fed, qui fait montre de davantage de fermeté face à une inflation qui s'installe. Le rapport fédéral sur l'emploi, en fin de semaine prochaine, sera clef pour jauger, en sus de la dynamique des prix, les tensions sur le marché de l'emploi.

Jeudi, lors des journées de printemps du FMI et de la Banque Mondiale, Mr Powell a clairement laissé entendre que le scénario d'un relèvement de 50 pdb en une fois, dès la prochaine échéance, était "sur la table". De quoi acter ce qui était très largement anticipé, mais pas encore transcris parfaitement dans les cours, apparemment... "[La pression s'est accrue] sur Jerome Powell et le FOMC, qui faisaient déjà face à une progression des prix dynamique avant la guerre en Ukraine, tirée par la forte demande et des problèmes logistiques persistants au niveau mondial, entretenant les tensions sur les approvisionnements et donc les prix. Les confinements récents en Chine continuent d’alimenter cette pression", pour Alexandre Baradez (IG France).

Au chapitre statistique en Zone Euro, en toutes premières estimations pour le mois en cours, le PMI services est ressorti à 57,7 et son équivalent industriel à 55,3. Commentant ces données flash PMI, Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global a déclaré : " "Le mois d'avril a connu une économie de la zone euro à deux vitesses. Le secteur manufacturier a failli stagner en raison de contraintes d'approvisionnement, de hausse des prix et de signes sur la consommation, touchée par l'aversion au risque due à la guerre. Cependant, avril a également vu les industriels souffrir en raison d'un déplacement de la demande des biens vers les services dans un contexte de restrictions pandémiques plus souples, notamment via une hausse record des dépenses d'activités de loisirs, comme les voyages".

Côté valeurs, Ubisoft a terminé la semaine sur un rebond de 11,20% à 38,43 euros, dans de puissants volumes, sans actualité apparente. L'éditeur et développeur de jeux vidéos reste considéré par les analystes comme une cible privilégiée dans un secteur en pleine consolidation. Dans l'autre sens, la déception a été particulièrement forte pour Kering (-4,32% à 529,20 euros) alors que la croissance de sa marque phare Gucci a encore plus ralenti que ne l'attendaient les analystes. EssilorLuxottica a cédé 2,62% alors que la direction s'est montrée implicitement prudente sur les perspectives de l'exercice en s'abstenant toujours d'objectifs chiffrés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont subi un recul important, tous secteurs et styles de dossiers confondus. Le Dow Jones a perdu vendredi 2,82% à 33 811 points et le Nasdaq Composite 2,55% à 12 839 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,77% à 4 271 points. De quoi donner le ton pour le CAC dès l'ouverture ce lundi.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 98,60$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 avril.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

De retour au contact hier d'une zone de résistance majeure (les 6 760 points), à savoir l'ex-support d'une vaste figure chartiste de retournement au tournant de l'année, l'indice phare parisien est dans une situation technique délicate à court terme. L'échec de franchissement de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) sur sa consœur à 50 jours (en orange) laisse augurer une visite en bas de range, à savoir le niveau du reliquat du gap haussier du 16 mars, dont la borne basse vaut 6 383 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6383.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

