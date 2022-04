CAC 40 : Le point de pivot des 6 760 points fait sens

(BFM Bourse) - Sous les 6 760 points, qui continuent de constituer un vrai point de pivot technique, le CAC 40, dans des volumes faméliques, a grignoté 0,70% à 6 731 points lundi, les investisseurs retenant leurs initiatives à un tournant de la guerre en Ukraine. Les Russes vont se redéployer, en particulier vers Odessa, pour tenter de construire un bloc de continuité territoriale. Loin de Kiev, donc, alors que la découverte de rues jonchées de cadavres de civils, à Irpin et Boutcha a glacé le sang de la communauté internationale. Les Russes vont donc redéployer leurs forces, pour tenter de construire un bloc de continuité territoriale autour de la Mer Noire et la Mer d'Azov.

Attentiste face aux nouvelles sanctions internationales dont devrait faire l'objet Moscou après que l'Ukraine a accusé l'armée russe d'avoir commis un massacre de civils à Boutcha, près de Kiev. En réaction à cette macabre découverte, le président américain Joe Biden a déclaré lundi vouloir un "procès pour crimes de guerre". La Haute-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet s'est pour sa part dite "horrifiée" et a appelé "à préserver toutes les preuves" de ces "possibles crimes de guerre" et "violations graves des droits de l'homme".

Au chapitre statistique, l'indice Sentix a plongé à -18 ce mois-ci, au plus bas depuis juillet 2020, alors même que les investisseurs tentaient de retrouver leurs esprits au sortir du premier confinement. Pour rappel, l'indice Sentix de confiance des investisseurs dans l'union monétaire européenne est calculé après dépouillement d'une enquête passée auprès de 2 800 investisseurs et analystes représentatifs, le questionnaire portant sur leurs prévisions à l'horizon 6 mois. Sentix est un cabinet expert en finance comportementale. RAS en revanche sur la dynamique mensuelle des commandes à l'industrie américaine, ressortie parfaitement dans la cible.

Les opérateurs ont continué de digéré plutôt sereinement les derniers chiffres sur l'emploi américain, publiés vendredi, de bonne facture, sans signes supplémentaire d'échauffement pour autant. Pour Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion, ces données "sont venues conforter les dernières sorties des membres du FOMC. Les créations d’emplois sont, une nouvelle fois, restées soutenues avec une forte révision sur le mois précédent. Dans le même temps, la hausse rapide des salaires se poursuit avec une nouvelle progression de 0.4% sur le mois, ce qui porte la hausse à 5.6% sur l’année. Si le renforcement de la « boucle prix-salaires » constitue toujours le principal point d’attention, la nouvelle progression du taux de participation au marché du travail est une bonne nouvelle car il est à même de freiner cet emballement."

Côté valeurs, l'indice vedette du marché parisien a été tiré par les valeurs de croissance, technologiques et du luxe en tête. Outre Thales, toujours soutenu par la guerre en Ukraine (+3,02% à 116 euros), les meilleures performances du jour sont en effet à mettre à l'actif de Dassault Systèmes et Capgemini (+2,8% chacun), tandis que Hermès et LVMH reprennent respectivement 2,4% et 2,2%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de lundi en territoire positif, avec une mention toute spéciale pour le Nasdaq Composite (+1,90% à 14 532 points), mis en ébullition par l'acquisition par Elon Musk de 9,2% du flottant de Twitter (+27,12% en clôture à 49,97$).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 104,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, les données finales du PMI services de mars en Zone Euro à 10h00, ainsi que la balance commerciale américaine à 14h30 et le PMI services (ISM) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation. Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le gap de mercredi 16 mars ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine 12, invite à la plus grande prudence. Comme le prouve le harami tracé immédiatement après une reconquête des 6 760 points, pour une seule clôture, celle du 29 mars.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6760.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6500.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6500.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

