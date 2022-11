CAC 40 : La politique Zéro Covid ne marche pas

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (+0,06% à 6 668 points) a fait du surplace jeudi, dans une ambiance nerveuse, un œil attentif aux développements de la situation sociale en Chine, où les affrontements entre civils exaspérés et policiers se sont multipliés ces dernières semaines, en raison d'une application radicale des lois anti-Covid. Fait extrêmement rare, une vague de protestations s'est développée ce week-end dans les grandes villes, les manifestants faisant part de leur mécontentement face aux mesures. Selon l'AFP, cette mobilisation semble être la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989, marquée par la répression de la place Tiananmen.

Mais "le parti pourrait céder à la population et adoucir les mesures anti covid et notamment la politique zéro cas, en place dans le pays depuis maintenant bien trop longtemps", veut croire Vincent Boy (IG France). "Par ailleurs, les annonces de nouveaux soutiens au marché immobilier ont permis aux indices en Chine et à Hong Kong de fortement progresser en fin de séance [hier] matin."

Les autorités chinoises ont toutefois annoncé qu’elles allaient accélérer la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19, alors que le faible taux de vaccination chez cette population est l’un des arguments utilisés par Pékin pour justifier sa politique zéro-Covid.

Au chapitre statistique hier, c'est l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) qui a focalisé l'attention, sans toutefois s'écarter significativement de la cible, en se contractant à 100,2 points.

Côté valeurs, les dossiers exposés aux matières premières ont repris de l'éclat à l'image d'Eramet (+4,46% à 78,50 euros) ou ArcelorMittal (+2,98% à 25,94 euros) tout comme les actions Vallourec (+3,23 à 10,695 euros%) ou TotalEnergies (+2,08% à 58,94 euros), qui reprennent des couleurs avec le rebond des cours de l'or noir. ALD, filiale de Société Générale, termine en baisse de 1,5% après avoir lancé une augmentation de capital pour financer une partie du rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan. La société a également abaissé certains de ses objectifs à moyen terme.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones finissant à l'équilibre (+0,01% à 33 852 points) et le Nasdaq Composite se contractant de 0,59% à 10 983 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,16% à 3 957 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0350$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les toutes premières estimations d'inflation en Zone Euro pour le mois de novembre en Zone Euro à 11h00 et outre Atlantique, l'enquête ADP sur l'emploi à 14h15, les données préliminaires du PIB T3 à 14h30, et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00. Déjà publié, le PMI manufacturier est ressorti en nette baisse à 48,0, sous le seuil des 50 et largement sous la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le rally amorcé le 04/10 s'est traduit par un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite de ce rally d'octobre. C'est ce niveau qui est justement en cours de redéfinition, avec une congestion autour des 6 600 points. Dans l'immédiat, l'incapacité à créer de nouveaux points hauts laisse augurer a minima une respiration. Une courte phase corrective en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) peut également prendre corps à tout moment, d'autant plus qu'une divergence cours / volumes s'installe. C'est désormais l'allure d'une potentielle figure chartiste qu'il va falloir identifier le plus tôt possible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6740.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime