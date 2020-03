CAC 40 : La Fed fait tapis, Trump joue son va-tout, rien ne va plus

(BFM Bourse) - Rebond attendu en Bourse de Paris ce mardi, après que les Démocrates et les Républicains se soient "entendus" sur un plan de relance. Sur ce volet budgétaire, Trump joue gros, alors que les toutes les vannes monétaires sont maintenant ouvertes et que la Fed ne se fixe plus aucune limite dans ses rachats d'actifs. Tout un symbole: tous les gains enregistrés à Wall Street depuis l'élection de Trump (qui en faisait son principal baromètre avec le taux de chômage) sont désormais effacés. Cet accord au Congrès (annoncé après Bourse) devrait soulager les marchés... jusqu'à quand ? Trump, qui "panique" à son tour, est prêt à tout pour sauver ce qui peut encore l'être de son bilan, y compris vouloir assouplir les règles de confinement qui s'imposent progressivement sur le territoire américain...

Résultat des courses: on devra s'attendre lors des prochaines séances à une volatilité encore très forte.

Le bilan du coronavirus Covid19 est désormais, à l'échelle mondiale, de près de 382 000 cas confirmés, et de plus de 16 500 morts, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins. Si le nombre de nouveaux cas quotidiens en Chine tend à décroître, voire chuter (validation d'un palier), et que le taux d'utilisation des capacités de production reprend pleinement le chemin de la hausse, la propagation incontrôlable du virus à l'échelle de la planète rend encore indéchiffrable les conséquences sur l'activité économique. Les quatre principales puissances économiques de la Zone Euro (Allemagne, France, Italie, Espagne) sont particulièrement touchées. 6 077 décès sont à déplorer en Italie.

Face à la crise du Covid-19, les principales banques centrales ont fini par administrer des remèdes de cheval à leurs économies en souffrance. Et ce dans un but de soutien massif à une économie globalisée en danger, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, qui paralyse les échanges, les approvisionnements, la production, l'organisation même du travail. Le confinement des populations des principales puissances économiques de la planète est quasiment la norme, à quelques exceptions près. 1,7 Milliard de personnes sont concernées sur la planète. Les règles budgétaires ont également été assouplies dans les principales puissances économiques de la planète. Concrètement, on laisse "courir" les déficits sans entrave. Du jamais vu en Europe dans l'histoire récente, avec la sacro-sainte règle des 3% qui vole en éclats...

Côté valeurs lundi, le secteur aéronautique était une nouvelle fois lourdement affecté, à l'image de ses deux représentants principaux sur la cote parisienne, Safran (-13,84% à 57,04 euros), et Airbus (-13,77% à 55,00 euros). Un certain nombre de dossiers cycliques, en souffrance depuis le 24 février, ont subi des pertes journalières de grande ampleur, à l'image d'Eiffage (-9,15% à 54,84 euros), Nexans (-9,67% à 27,10 euros), LafargeHolcim (-10,70% à 27,55 euros), ou Rexel (-11,05% à 6,168 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont souffert une nouvelle fois, à l'image du Dow Jones (-3,04% à 18 591 points lundi) ou dans une bien moindre mesure du Nasdaq Composite (-0,27% à 6 860 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,93% à 2 237 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0830$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 24,60$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs baromètre d'activité en Europe (PMI), en toutes premières estimations pour le mois en cours. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro sont attendues à 10h00. A suivre des indicateurs équivalents pour les Etats-Unis à 14h45, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 15h00 et les ventes de logements neufs à 15h00 également. Au chapitre statistique, aucun chiffre d'importance majeure n'était à même d'intéresser les opérateurs de marchés lundi.

A noter que l'AMF a publié mardi matin (17/03) une liste de 92 valeurs (ayant chuté de plus de 10% lundi 16) désormais interdites de vente à découvert pour un mois. La liste complète est disponible sur les ressources en ligne de l'AMF, ici.

Quatrième semaine à bilan négatif, pour le CAC 40, dont la chute depuis le 24 février l'a jeté sur les points bas depuis près de 7 ans. Néanmoins, la préparation d'un vif rebond de l'indice, qui sera porté, contre-intuitivement, par les valeurs qui auront le plus souffert depuis le 24 février, est en cours.

Alors que les trois semaines précédentes avaient subi une clôture sur les points bas (quasiment) de semaine, il n'en a pas été de même pour la semaine passée, dont l'écart entre la clôture 4 048 points et les points bas (3 632) est conséquent. Une première tentative (même si elle est amenée à échouer) est à relever.

L'avis est positif à l'échelle de la séance de ce mardi. Même en cas de gains importants, y compris dans des volumes solides, aucun retournement haussier durable ne sera validé. Pire, l'indice voguerait alors en sommet de biseau, en situation graphique périlleuse.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 3684.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 4117.00 / 4500.00 / 5000.00 Support(s) : 3684.00 / 3500.00

