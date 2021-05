CAC 40 : La configuration de court terme s'alourdit

(BFM Bourse) - Notons tout d'abord que la Bourse de Paris ouvre ce jeudi, pourtant férié (Ascension), et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation. Un niveau de participation limité est naturellement attendu, en l'absence d'une frange importante d'opérateurs.

Le principal driver de marché va rester la crainte inflationniste, en particulier outre Atlantique, où ce spectre commence à prendre de la consistance. En témoigne l'indice des prix à la consommation publié hier.

L'indice des prix à la consommation a bondi de 0.8% en rythme mensuel pour le mois d'avril et de 0.9% corrigés des éléments volatils, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur un an, l'indice a augmenté de 4,2% pour les 12 mois se terminant en avril, une augmentation de 2,6% pour la période se terminant en mars. De même, l'indice hors alimentation et énergie a progressé de 3,0% au cours des 12 derniers mois, une augmentation plus importante que l'augmentation de 1,6% sur la période de 12 mois se terminant en mars.

Pour rappel, le rapport fédéral sur l'emploi privé au mois d'avril publié vendredi, a mis en évidence un déséquilibre criant entre offre et demande. Pour CM-CIC Market Solutions, "l'offre peine à se réadapter lorsque la demande s'envole sous l'impulsion d'une levée des contraintes sanitaires", d'où l'effet de "douche froide". Car la prochaine étape, si cette situation perdure, est naturellement une tension à la hausse sur les salaires, ce qui entraînera mécaniquement sur une tension sur les prix. La crainte de cet engrenage est au cœur des préoccupations dans les salles des marchés.

La hausse des cours des produits de base, les goulots d'étranglement des chaînes d'approvisionnement et les difficultés de recrutement font craindre à certains une hausse des prix qui conduise la Réserve fédérale à relever son objectif de taux d'intérêt plus tôt qu'escompté, ce qui pourrait peser sur les actions et autres actifs ayant jusqu'ici bénéficié de coûts d'emprunt proches de zéro. Malgré les assurances répétées de la part des responsables de l'institution qu'il convenait de maintenir des taux bas pour être sûr de soutenir suffisamment l'économie...

Hier, le CAC 40, baromètre actions de la Bourse de Paris, est parvenu à clôturer en territoire légèrement positif (+0,19% à 6 279 points). La dynamique des futures sur indice à l'approche de l'ouverture laisse entrevoir un début de séance dans le rouge ce jeudi, dans le sillage de la clôture de Wall Street.

Côté valeurs, Bénéteau a flambé de 16,86% à 12,34 euros après avoir relevé ses perspectives annuelles, le constructeur de bateaux de loisirs constatant une nette reprise de son activité sur le mois d'avril. Dans l'autre sens, Ubisoft a lâché 11,06% à 54,82 euros dans le sillage de résultats trimestriels records mais bien en deçà des attentes du marché et de prévisions jugées peu engageantes.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu un terrain significatif mercredi, et pas uniquement à cause du secteur technologique. Le Dow Jones a perdu 1,99% à 33 587 points et le Nasdaq Composite 2,67% à 13 031 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 2,14% à 4 063 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2080$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 65,20$.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité l'indice des prix à la production outre Atlantique à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après plusieurs alertes ponctuelles (alternance de clôture sur les points hauts de séance, puis sur les points bas, englobante haussière, fin des gaps de poursuite, marteaux en sommets de jambe) depuis le 20 avril, un message plus net et sans ambiguïté a été envoyé mardi. Sur gap baissier ample (borne basse à 6 226 points), l'indice phare parisien a cédé du terrain quasiment tout au long de la séance mardi, avant une timide réaction de contestation en dernière partie de séance. La phase de définition de l'ampleur d'une vaste consolidation à venir peut débuter.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6440.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6440.00 / 6710.00 Support(s) : 6080.00 / 6000.00 / 5880.00

