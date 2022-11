CAC 40 : L'objectif de taux neutre des Fed Funds a bondi

(BFM Bourse) - Affecté par la perspective d'un maintien des politiques monétaires restrictives des principales banques centrales mondiales, le marché parisien s'est contracté jeudi (-0,54% à 6 243 points), au lendemain d'une baisse de 0,81%. Le ton particulièrement ferme de J. Powell en clôture du Comité de politique monétaire mercredi a brutalement refroidi l'ambiance, de part et d'autre de l'Atlantique.

Les Fed Funds ont vu leur loyer relever de 75 points de base, à 4,00%, comme largement anticipé. Ce qui a pesé en revanche, c'est la volonté clairement afficher de repousser l'idée d'une pause dans le processus de resserrement monétaire (option jugée trop "prématurée") ainsi que l'avertissement clair sur les perspectives d'atteinte du "taux" neutre. L'objectif de quantification précise de ce dernier est encore délicat. Il a en tous cas dépassé les 5% après cette échéance monétaire.

Balayant le scénario d'une pause, la Fed "ouvre la porte à des hausses de taux plus modestes, mais sans donner l'impression d'être dovish." pour Christian Scherrmann, économiste US, DWS. "Les taux directeurs se situant actuellement entre 3,75 et 4 %, la politique monétaire se trouve de facto en territoire de resserrement. La Fed voudra peut-être explorer ce territoire avec prudence et pourrait amener les marchés dans la zone de resserrement avant de penser à ne plus augmenter les taux."

Au chapitre statistique, le taux de chômage en Zone Euro est ressorti en légère baisse, sans surprise, à 6.6% de la population active. Il stagne à 3.0% en Allemagne, selon les derniers chiffres d'EuroStat pour le mois de septembre en données définitives. Outre Atlantique, l'ISM services en données finales pour le mois d'octobre a beaucoup déçu, à 54,5, loin sous les attentes. Enfin, sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage viennent d'être publiées, à 217 000 nouvelles unités, toujours aussi basses. Toujours sur le front de l'emploi, le NFP sera définitivement le second grand rendez-vous de la semaine. Le rapport mensuel fédéral sera dévoilé à 13h30. Une occasion franche de mesurer les degrés de tensions sur l'emploi, tensions elles-même génératrices d'inflation...

"Le marché du travail est la variable clé.", tranche Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. "Actuellement, aux États-Unis, la demande de travail excède l’offre d’environ 5 millions, ce qui alimente une inflation salariale dans le secteur privé de 6%. Pour garantir sa cible d’inflation à 2%, la Fed doit ramener la hausse des salaires sur un rythme de 4%. Sauf à supposer une forte hausse du taux de participation qui nous semble improbable, la banque centrale doit alors « forcer » la baisse de la demande de travail en provoquant une récession cyclique. Pour cela, la Fed doit ramener son taux directeur bien au-dessus de 5%."

Côté valeurs, BNP Paribas tout comme Axa ont terminé en hausse de plus de 3% . La banque et l’assureur ont été portés par des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes. En revanche, Legrand a perdu 5,4% après avoir fait état de résultats sur neuf mois en ligne avec les attentes. Mais ses marges se sont nettement effritées en raison de l’inflation. Faurecia (-8,7%) est violemment sorti de route en Bourse, l'équipementier automobile compte accélérer la cadence sur son désendettement sous la menace des hausses de taux. L’ensemble du compartiment automobile a été pénalisé par les annonces de Faurecia, Renault a cédé 3,8% et Plastic Omnium a perdu 1,5%. Même Stellantis, qui a publié des ventes trimestrielles nettement au-dessus des attentes, termine en repli de 3,1%. Enfin, CGG a plongé (-24,08% à 0,6948 euro) qui a publié des résultats trimestriels décevants.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire rouge, à l'image du Dow Jones (-0,46% à 32 001 points) ou du Nasdaq Composite (-1,73% à 10 342 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,06% à 3 719 points.

A noter que la côte Est américaine passera à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Dans l'intervalle, Wall Street ouvrira à 14h30 (Heure de Paris) et non 15h30, par conséquent.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9775$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, le PMI services en Zone Euro à 10h00 (données finales d'octobre) et le rapport mensuel fédéral (Non Farm Payrolls) sur l'emploi privé (hors agriculture) aux Etats-Unis à 13h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien sur actions continue la formation d'un biseau ample, dont une sortie par le bas (pas encore d'actualité) rimerait avec reprise du courant baissier dans une volatilité importante. La bonne tenue à ce stade des valeurs à fort Bêta actuel, conjuguée aux volumes de transactions, laisse le champ ouvert à une courte période d'équilibre des forces en présence. Deux scénarios sont désormais envisagés pour le très court terme, une fois l'équilibre précaire rompu: l'entrée dans un fanion de consolidation, ou la formation d'une nouvelle jambe corrective.

Dans l'immédiat, après un gap d'essoufflement (01/11), le baromètre a tracé mardi premier novembre un doji à ombre haute très prononcée, peu engageante. La confirmation a été nette mercredi avec une combinaison en englobante baissière dans des volumes en légère hausse, puis jeudi avec un gap baissier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6390.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6390.00 / 6550.00 / 6898.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00 / 5906.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime