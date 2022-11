Legrand : L'inflation rogne les marges de Legrand sur ses ventes de matériel électrique

(BFM Bourse) - Le pro des infrastructures électriques du bâtiment a confirmé ses objectifs 2022 après ses résultats en ligne avec les attentes sur neuf mois. Mais les investisseurs s'inquiètent de l'érosion des marges entre janvier et septembre et du ralentissement de la croissance organique au troisième trimestre. Le groupe reste aux prises avec une forte inflation, une situation qui l'empêche de se projeter sur 2023.

Grosse chute de tension pour Legrand en Bourse. Le fabricant de matériel électrique chute de 7% à 71,80 euros, vers 10h50 dans le sillage de ses résultats sur neuf mois au cours duquel le groupe a été confronté à de "nombreux facteurs adverses", l'inflation et la hausse des matières premières en tête.

Si le groupe confirme ses objectifs pour 2022, Legrand peine à se projeter pour 2023, de l'aveu de son directeur général, Benoît Coquart à l'occasion d'un échange avec des journalistes relayé par l'AFP.

Un ralentissement de la cadence au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Legrand a progressé de 19,1% à 6,154 milliards d'euros, dont 10,1% de croissance organique (à périmètre et taux de changes constants), à la faveur de nouveaux gains de parts de marché et de sa capacité à adapter ses tarifs en dépit de tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui se sont nettement durcies entre janvier et septembre.

L'intégration des sociétés acquises a ajouté 2,4% à cette croissance et l'effet des changes l'a augmenté de 5,6%. Par région, la croissance organique a été de 10,7% en Amérique du Nord et centrale (40,7% des revenus mondiaux) par rapport à fin septembre 2021, de 10,5% en Europe (39,7% des revenus globaux) et de 8% en Asie-Pacifique, Afrique-Moyen-Orient et Amérique du Sud (19,6% des revenus). Par contre, la croissance organique a ralenti à 8,4% entre juillet et septembre après +10,7% au second trimestre 2022.

Une hausse du coût des matières premières et composants

Le résultat opérationnel ajusté atteint de son côté 1,24 milliard d'euros, soit une hausse de 12,1% par rapport à la même période de 2021. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 20,2% des ventes (20,4% avant acquisitions), contre 21,4% l'année précédente. Le groupe limougeaud a vu ses marges s'effriter en raison d'une inflation de plus de 15% du coût des matières premières et des composants (dont près de +11% sur le seul troisième trimestre).

Le bénéfice net affiche pour sa part une hausse de 16,1% par rapport au neuf mois de 2021 pour s'établir à 812 millions d'euros. La progression des profits du groupe s'explique par une croissance du résultat opérationnel (+123 millions d'euros) ainsi que par une évolution favorable du résultat financier.

Du côté du cash-flow libre, celui-ci est en baisse de 20,3% sur un an à 619,9 millions d'euros soit 10% du chiffre d'affaires, contre 15% l'an dernier entre janvier et septembre. Un facteur qui inquiète bon nombre d'analystes, dont RBC qui pointe "un flux de trésorerie qui semble plus faible".

"Difficile de se projeter sur 2023"

Tenant compte des perspectives macroéconomiques actuelles, et sauf dégradation marquée dans les "supply chains", Legrand se fixe toujours pour objectifs en 2022 d'une progression de ses ventes hors effet de change comprise comprise entre 9 et 12%, avec une croissance organique comprise entre 6 et 9%.

Le groupe vise une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires, soit hors acquisitions une marge de 19,9% à 20,7% (l'effet des acquisitions tendant à être légèrement dilutif au départ). En revanche, la direction estime qu'il est "compliqué de se projeter sur 2023" au vu des "perspectives économiques incertaines" dans le monde.

En marge de cette publication, le groupe a annoncé deux nouvelles acquisitions ciblées après les rachats d'Emos, d’Usystems et de Voltadis depuis le début de l’année. Ces opérations de croissance externe portent sur A. & H. Meyer, une entreprise allemande spécialisée dans les solutions de connectique pour mobilier tertiaire et qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, et de Power Control, une société britannique spécialisée en UPS (équipement, services et maintenance) dont les ventes annuelles sont proches des 15 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse