CAC 40 : J Powell loue la santé du marché du travail

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 aura fait du surplace mardi (-0,07% à 7 132 points), dans l'attente de l'intervention (après clôture) du patron de la Fed lors d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, D.C. L'occasion franche d'apporter des éclaircissement après le FOMC à la tonalité tiède la semaine passée (voir plus bas).

"Même si l'économie mondiale ralentit, les banques centrales resserrent à nouveau les rênes de leur politique monétaire, et cela tant que l'inflation restera une préoccupation. Par conséquent, l'inflation devrait commencer à lentement s'estomper", acte Laurent Gorgemans, Global Head of Investment Products chez Nordea Asset Management. "Nous commençons d'ailleurs à en voir les premiers signes aux États-Unis. Les effets de base, l'impact des politiques de la Fed et de la BCE, et l'anticipation d'une baisse des prix du pétrole devraient renforcer ce phénomène dans les mois à venir."

Au chapitre statistique hier, les opérateurs ont pris connaissance d'un déficit record de la balance commerciale française en 2022, même si le luxe, les spiritueux et l'aéronautique ne se sont jamais aussi bien portés à l'exportation. En cause, naturellement, le renchérissement des énergies fossiles.

Côté valeurs, BNP Paribas a gagné 2,6% après avoir relevé ses objectifs pour 2025 et décidé de racheter 5 milliards d'euros de ses propres actions cette année. Dans sa foulée, Société Générale qui publiera ses comptes mercredi a avancé de 2,2% tandis que Crédit Agricole dévoilera ses résultats jeudi. Le secteur pétrolier est porté par le rebond de l'or noir mais aussi par les résultats record du britannique BP qui a progressé de près de 8% à la Bourse de Londres. TotalEnergies, qui publiera ses résultats mercredi matin, s'adjuge 3,4%, Vallourec a gagné 2,6% tandis que CGG a avancé de 6%. Mais c'est Renault qui a réalisé la meilleure performance du CAC 40 avec une progression de 4,4%. Le marché intègre les annonces et les discours des dirigeants survenus lundi matin à l'occasion d'une conférence sur la refonte de l'Alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Au rayon baisse, on retrouvait Carrefour (-5%) plombé par une dégradation de la part d'Exane BNP Paribas à "sous-performance". Casino a pour sa part cédé 3,6%

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire vert, après l'intervention de J Powell, qui n'aura finalement pas crispé les opérateurs lors de son intervention à l'occasion d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, D.C., très attendu après un FOMC un peu tiède au cœur de la semaine passée. Le patron de la Fed n'aura finalement pas durci le ton, en dépit de tensions très importantes sur l'emploi. Le Dow Jones a gagné 0,78% à 34 156 points et le Nasdaq Composite 1,90% à 12 113 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,29% à 4 164 points. Le Président de la Fed a fait référence aux 517 000 créations de postes dans le secteur privé en janvier, tout en pointant l'absence d'emballement sur le front des salaires.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, la dynamique des salaires dans le secteur privé en France à 08h45 et outre Atlantique: les stocks des grossistes à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En dépit de l'alerte qui a retenti hier, dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Au-dessus de ce seuil symbolique, une consolidation peut prendre place sans mettre en péril le biais haussier de court terme. En deçà, un autre garde-fous sérieux est celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), haussière depuis le début du mois de novembre 2022.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime