CAC 40 : J. Biden nous présente son BBB

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu mercredi, pour la dernière séance du trimestre, à défendre solidement les 6 000 points, en se contractant de 0,34% à 6 067 points, dans l'attente de la présentation, par Joe Biden, d'un plan massif de financement d'infrastructures. Les données de préouverture laisse entrevoir un début de séance (la dernière de la semaine) proche de l'équilibre, ce qui relativiserait d'autant le sens du harami tracé formellement mercredi.

Depuis Pittsburgh (Pennsylvanie), le Président américain a présenté un plan d'infrastructures (dit Build Back Better, ou BBB), d'une enveloppe de 2 000 Milliards de dollars sur 8 ans, sans surprise quant à l'enveloppe. Plan qui serait financé en partie par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Après avoir dépassé les 1,750%, les Treasuries à 10 ans, rendement des obligations d'etat américaines à LT, refluaient légèrement sous les 1,73%.

Au chapitre statistique mercredi, l'attention s'est portée sur les chiffres de l'inflation en Zone Euro, qui viennent de manquer les attentes. En toutes premières estimations par EUROSTAT pour le mois de mars, les prix dans l'union monétaire ont progressé en rythme annuel de 1.3% pour l'assiette de produits la plus large, contre un consensus à 1.4%. Outre Atlantique, la publication de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP a montré des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) au-delà des 500 000, mais légèrement sous les attentes.

Les opérateurs restent par ailleurs sensibles au succès de la campagne de vaccination contre la Covid outre Atlantique, tout en reconnaissant que le tableau n'est le même de ce côté-ci de l'Atlantique. Rappelons que Joe Biden vient de doubler l'objectif de 100 Millions de doses injectées qu'il avait lui-même fixé, pour les 100 premiers jours passés à la Maison Blanche. Il a de fait annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination, promettant que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril. Les trois plus grandes puissances économiques de la Zone Euro (Allemagne, Italie, France) ont sur les dernières semaines progressivement remis en place des mesures régionales et partielles de confinement. E Macron a d'ailleurs élargi et approfondi les mesures de restriction, lors d'une allocution télévisée hier soir.

Côté valeurs, les craintes de nouvelles restrictions en Europe ont pénalisé derechef les secteurs cycliques, comme Publicis qui a corrigé de 2% à 52,04 euros (après avoir doublé de valeur en six mois). Même punition pour Saint Gobain, après 65% de rebond en un peu moins de six mois. LVMH a rétrocédé 0,9% au lendemain de son nouveau sommet historique Les valeurs bancaires rétrocèdent également une partie de leurs gains de la veille (-1,4% pour BNP, -1% pour Société Générale et Crédit Agricole).

De l'autre côté, le compartiment technologique a profité de la relative détente des rendements souverains pour reprendre un peu de terrain, avec des gains cependant épars : +1,8% pour STMicroelectronics, +2,05% à 174,30 euros pour Soitec, +0,9% pour Dassault Systèmes. Gagnant jusqu'à plus de 2% en matinée, Capgemni a presque effacé tous ses gains en finissant à +0,07%. Le cours du groupe informatique reste néanmoins proche d'un sommet depuis vingt ans, alors qu'il anticipe une solide croissance organique d'ici à 2025, en atteignant à cet horizon une marge de 14%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en ordre dispersé, jeudi, le Dow Jones se contractant de 0,26% à 32 981 points, et le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, gagnant 1,54% à 13 246 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit piur le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,36% à 3 972 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1710$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 59,60$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité les données finales de l'indice PMI manufacturier by IHS Markit en Zone Euro à 10h00, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique à 16h00 et l'indice ISM manufacturier à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid" du 24/02, fossé de cotation ample. Et ce en un temps réduit, du 08 au 10 mars, sur aspiration haussière. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement.

Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points. Nous approchons donc de la seconde, et le harami tracé hier donne un premier signe d'essoufflement.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir. Une poursuite d'une phase de consolidation élargie pour les prochains jours est l'une des options les plus crédibles. L'indice en définit actuellement l'amplitude. Il convient donc de ne pas se laisser griser en sommet de figure.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6135.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6135.00 Support(s) : 6000.00 / 5758.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

