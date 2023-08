CAC 40 : Inquiétudes sur le commerce extérieur chinois

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Dans des volumes très timides, le CAC 40 a fait du surplace en clôture hier (+0,06%), digérant difficilement la semaine précédente, marquée rappelons-le par la dégradation de la note souveraine des Etats-Unis. Ce mardi, les données de préouverture laisse augurer un début de séance dans le rouge, en raison de chiffres inquiétants sur la qualité du commerce extérieur chinois.

L'agence de notation Fitch a abaissé la note souveraine américaine, de AAA à "AA+", motivant le retrait du précieux du triple A, par une "détérioration constante des normes de gouvernance au cours des 20 dernières années, y compris en matière de fiscalité et de dette, malgré l'accord bipartisan de juin visant à suspendre le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025."

"Cette annonce est venue jeter de l’huile sur le feu alors que le sujet de la dette américaine inquiétait déjà les investisseurs", relève Romane Balin, gérante obligataire chez Auris Gestion. "Ceux-ci ont, en effet, mal accueilli la révision à la hausse du programme d’émission trimestriel du Trésor (7 Mds de plus pour atteindre un niveau record de 103 Mds de dollars !) alors que la Fed est en plein retrait de liquidités à travers son Quantitative Tightening. Janet Yellen a d’ailleurs vivement critiqué la décision de Fitch, la considérant comme « arbitraire et établie sur des données obsolètes »."

Pas grand chose à se mettre sous la dent hier côté statistique. Citons tout de même l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro, qui a significativement rebondi, à -18,9. Pas assez toutefois pour soutenir franchement la paire de devises. "L'Allemagne met de l'huile sur le feu : la première économie de la zone euro devient le maillon faible de la zone euro, pese lourdement sur l'union monétaire dans son ensemble. La composante de l'indice pour pour l'Allemagne chute pour la quatrième fois consécutive à -30,7 points", peut-on lire dans une note de commentaire accompagnant l'enquête de Sentix. La déception est en outre sévère sur les chiffres de la production industrielle allemande au mois de juin (-1,5% en volume par rapport à mai).

Côté valeurs, parmi les rares sociétés à communiquer ce lundi, on peut citer Poujoulat qui a perdu 1,2% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Le leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion a annoncé des ventes en hausse de 8,5%, entre avril et juin 2023, par rapport à la même période sur l'exercice 2022/2023.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert, surtout pour le Dow Jones (+1,16%) avec l'appui des rendements obligataires, et beaucoup moins pour le Nasdaq Composite (+0,61%), sur des niveaux de résistance. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,90%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1000$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81,50$.

A l'agenda ce mardi, à suivre en priorité la balance commerciale aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La sortie de figure de congestion le vendredi 21 juillet a été contrariée par deux fois, le 26 juillet, sur gap ample, et sur l'ensemble de la semaine passée, sur rupture de moyenne mobile courte. Le message haussier en a momentanément perdu son sens. On surveillera toute formation (et confirmation en fin de séance) d'un gap baissier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

