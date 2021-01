(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 poursuivi sa prise de hauteur hier, insensible à la fin de mandat chaotique de Donald Trump. Dans des volumes toutefois légèrement inférieurs à la veille, et sans fédération sectorielle affirmée, l'indice phare parisien a gagné 0,70% à 5 669 points.

Pour rappel, mercredi, des manifestants pro-Trump, galvanisés par les propos tenus plus tôt par le locataire, pour moins de deux semaines, de la Maison Blanche, se sont dirigés vers le Capitole, ont forcé des barrages de police et pénétré à l'intérieur des locaux, en saccageant des bureaux. Les Parlementaires, alors en pleine session (de validation de l'élection présidentielle) ont dû être exflitrés. Ces scènes insurrectionnelles ont cristallisé une fin de mandat marquée par une fracture apparemment irréductible entre deux visions de l'Amérique, fracture qui peut se transposer au sein même du camp républicain. Et ce alors que la perspective d'un Sénat à majorité démocrate se dessine clairement, donnant au prochain Président, Joe Biden, les coudées franches pour mener à bien son programme politique.

Trump se dit disposé, désormais, à une transition "sans accroc"..., dans une vidéo publié sur son réseau social favori.

"Les événements choquants survenus au Capitole semblent avoir été acceptés sans broncher, montrant une fois pour toutes que les investisseurs mondiaux se soucient davantage de la relance monétaire et budgétaire que des troubles politiques peu importe le lieu", constate ainsi Michael Hewson chez CMC Markets.

Les marchés prennent acte de la double victoire électorale démocrate au Sénat, après les élections en Géorgie. Le basculement de majorité au Sénat donne au prochain Président, Joe Biden, les coudées franches pour mener à bien son programme politique.

"Toutefois, le tandem Biden/Harris ne pourra pas mettre en application son programme en totalité pour plusieurs raisons", nuance Bastien Drut, stratégie senior chez CPR AM. "D'abord, il faut rappeler que les divisions au sein du parti démocrate sont fortes entre l'aile gauche et l'aile centriste, et que celles-ci n'ont été que mises en sommeil pendant la campagne électorale. Il faudra composer avec les différentes susceptibilités au sein du parti démocrate. Joe Manchin, sénateur démocrate modéré, est, par exemple, opposé à certaines mesures progressistes qu'il juge « radicales » et sera l'une des personnes les plus à suivre sur les deux ans qui arrivent. La sénatrice de l'Arizona Kyrsten Sinema, une autre modérée, pense, elle, que toute législation majeure doit être négociée avec les républicains."

Au chapitre statistique, déception sur le front de la consommation en Zone Euro. Les ventes au détail, pour le mois de novembre dans l'ensemble de l'union monétaire, ont chuté en rythme mensuel de 6.1%, alors qu'en moyenne, les analystes et économistes interrogés s'attendaient à un repli certes significatif (-3,4%), mais d'ampleur moindre. Comparé à novembre 2019, la chute des volumes de ventes au détail se chiffre à -18% en Zone Euro, toujours selon les dernières données d'EUROSTAT. L'institut statistique européen a par ailleurs publié ses dernières données concernant l'inflation, qui réserve moins de surprise... Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), les prix ont grignoté 0.2% sur un an.

Outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties non loin de la cible, à 787 000 nouvelles inscriptions pour la semaine du 28 décembre au 03 janvier, selon le Département du Travail.

Côté vaeurs, un certain nombre de cycliques étaient à l'honneur jeudi. Citons Eramet (+3,41% à 49,10 euros), Renault (+4,16% à 38,165 euros), Vicat (+4,60% à 36,35 euros), Rexel (+4,87% à 14 euros) ou Nexans (+6,69% à 67,75 euros). Saint Gobain (+6,20% à 42,48 euros) était également plébiscité, dans le sillage de la publication préliminaires de résultats des 3 derniers mois de l'année 2020. Les résultats définitifs seront publiés le 25/02.

La finalisation du rachat de Tiffany a porté LVMH (+2,59%) à un sommet historique en clôture à plus de 515 euros, valorisant le géant du luxe 260 milliards de dollars.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur prise de hauteur, à l'image du Dow Jones (+0,69% à 31 041 points) et surtout du Nasdaq Composite (+2,56% à 13 067 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,48% à 3 803 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2270$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 51,10$.

À l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité, à 14h30, le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur la santé de l'emploi américain en décembre. Les opérateurs vont attendre nerveusement ces données fédérales alors que plus tôt dans la semaine, le cabinet privé en ressources humaines ADP envoyait des signaux peu engageants. A suivre également la balance commerciale et la production industrielle française à 08h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, indice phare de la cote parisienne, a tenté mercredi une nouvelle fois de s'affranchir d'une zone de résistance à proximité des 5 620 points. Franchissement qui si il venait à être validé dans les règles de l'art, relancerait durablement le mouvement acheteur après une longue phase de latéralisation. Or les volumes et la volatilité, s'ils ont été au rendez-vous, n'ont pas été suffisants pour valider pleinement sous la forme d'une cassure (breakout) ce franchissement. Tout reste donc à valider. Une fédération sectorielle plus massive viendrait en particulier étayer ce scénario.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5470.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00 / 5000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime