Saint gobain : Le BTP résiste bien mieux que prévu, ce qui fait les affaires de Saint-Gobain

(BFM Bourse) - Le champion français des matériaux de construction a "nettement" dépassé ses attentes lors des trois derniers mois de 2020 et indique que sa marge d'exploitation a atteint un niveau "record" au cours du second semestre de l'an passé. Le marché applaudit et porte le titre à un sommet depuis juin 2018.

Après avoir renoué avec la croissance organique de ses revenus au troisième trimestre, Saint Gobain a encore vivement accéléré sur les trois derniers mois de l'année, au cours desquels les ventes ont atteint quelque 10,2 milliards d'euros, correspondant à une croissance organique de plus de 6% sur un an. Le groupe précise dans un bref communiqué publié jeudi avant Bourse que ses ventes devraient donc "nettement dépasser les attentes" et explique avoir profité d'une "très bonne tendance sur les prix".

Saint-Gobain, qui publiera ses résultats annuels complets le 25 février, indique avoir également bénéficié au second semestre de la "bonne dynamique de la plupart" de ses marchés et de ses efforts en matière de réduction des coûts. Son résultat d'exploitation sur cette période dépassera les 2 milliards d'euros, souligne-t-il, soit une hausse supérieure à 20% à structure et taux de change comparables par rapport à 2019, quand le groupe -qui se voulait déjà optimiste quant à la reprise du marché fin octobre dernier, misait alors sur un résultat d'exploitation "en hausse par rapport au deuxième semestre 2019". Mieux encore, "la marge d'exploitation du second semestre 2020 atteindra un niveau record" affirme Saint-Gobain, sans donner de précision chiffrée.

Pour rappel, le groupe avait essuyé une (rare) perte nette de 434 millions d'euros au premier semestre, notamment creusée par des dépréciations d'actifs au Royaume Uni - les "plus et moins-values de cessions, les dépréciations d’actifs et impacts liés aux variations de périmètre" s'étant inscrit à -734 millions sur les six premiers mois de l'année. La crise sanitaire avait logiquement pesé lors des mois d'avril et mai avant que l'activité ne commence à rebondir en juin.

"Au deuxième semestre, l'activité dans nos secteurs n'a pas été affectée par les conditions sanitaires (...) dans la mesure où les entreprises ont eu le droit de travailler", a expliqué mercredi le PDG de Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar lors d'une conférence téléphonique. Il a ainsi constaté une "assez forte décorrélation" entre situation sanitaire et situation économique", notamment concernant la région Amériques. Toutefois, "on est encore dans une situation extrêmement compliquée", a tenu à nuancer le dirigeant, qui a précisé que l'activité de rénovation avait (encore) "plus que compensé" la faiblesse de la construction neuve.

Le marché impressionné

L'analyste d'Oddo BHF évoque de son côté un "résultat opérationnel largement supérieur à celui anticipé par le consensus", et estime que "plusieurs raisons expliquent cette performance: une bonne dynamique sur la plupart des marchés, le plein effet des économies de coûts et l’optimisation du portefeuille liés au programme de cessions mais aussi à la réduction des dépenses discrétionnaires et un écart prix-coûts très favorable" énumère Sven Edelfelt. "Et si 2021 était "l’année" de Saint-Gobain?" s'interroge-t-il désormais.

Enfin, pour Citi, les résultats dévoilés par Saint Gobain mettent en évidence l'amélioration de la croissance et du profil de marge du groupe dans le cadre de son plan de transformation (qui vise notamment à accélérer la rotation du portefeuille du groupe, avec un objectif de céder "au moins 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires", NDLR), "considéré comme crucial pour une poursuite du re-rating du titre". "La bonne reprise du marché automobile européen et la vigueur continue des marchés résidentiels, notamment en Amérique, ont probablement contribué à ces bons résultats" ajoute l'analyste.

Le titre Saint-Gobain à un sommet depuis deux ans et demi

