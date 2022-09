CAC 40 : Fédération baissière des actifs à risque

(BFM Bourse) - Tourmenté par la décision russe de couper les exportations de gaz vers l'Europe via NordStream1, le marché parisien a connu une séance nerveuse mardi. Le CAC ne doit sa clôture dans le vert que grâce aux bonnes dispositions de Wall Street en début de séance, après un weekend rendu prolongé par la Fête du Travail. Wall Street qui s'est par la suite retourné à la baisse, provoquant dès ce matin une préouverture rouge vif...

Alors certes une partie du gaz russe continue d'arriver en Europe par d'autres voies, et les Européens n'ont pas attendu cette situation pour signer de nouveaux contrats avec d'autres fournisseurs, mais force est de constater qu'une pression supplémentaire s'exerce, faisant monter d'un cran la crise énergétique sur le Vieux Continent. Pression à même de nourrir davantage les craintes d'un cadre inflationniste de long terme, sans "pic", mais en plateau d'altitude... Et ce avant un Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne clef, qui s'achève demain.

"Plusieurs membres de la BCE évoquent désormais ouvertement l'idée d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion du 8 septembre prochain, suivie probablement d'une hausse de 50 points de base", rappelle Raphaël THUIN, Directeur de Capital Markets Strategies chez Tikehau Capital. "Les attentes de marché à horizon été 2023 sur les taux de dépôts de la BCE se situent maintenant à 2-2.25 % (donnée au 2 septembre 2022). Lutter contre l'inflation au prix de la croissance semble donc être la nouvelle norme des banques centrales."

Au chapitre statistique, l’indice ISM qui mesure l’activité des services aux Etats-Unis s’est établi à 56,9 points au mois d’août, après 56,7 en juillet, et nettement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 55,5, signe que l’économie américaine résiste malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

L'essoufflement de la croissance des exportations chinoises, sur fond de contraction de la demande mondiale et de politique Zéro Covid dans plusieurs mégalopoles, alourdira davantage l'ambiance ce mercredi.

Côté valeurs, le secteur automobile retrouvait quelques couleurs mardi, sous la forme d'un rebond technique après une accélération à la baisse. Renault regagnait 2,07% à 28,335 euros, Valeo 1,61% à 17,98 euros, et Faurecia 2,77% à 13,555 euros. A contrario, les groupes pétroliers et parapétroliers, qui s’étaient bien comportés lundi, ont corrigé. CGG et Vallourec et TotalEnergies ont perdu respectivement 6,1%, 5,6% et 2,8%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont mal terminé leur séance après 3 jours de relâche, à l'image du Dow Jones (-0,55% à 31 145 points) ou du Nasdaq Composite (-0,74% à 11 544 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,41% à 3 908 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 85,40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les données révisées du PIB en Zone Euro (T2) à 11h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi 30/08, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas. Nous en avons eu la confirmation mercredi 31/08 avec une clôture exactement sur les points bas mensuels.

Cette bougie de mercredi, en marubozu d'école, répond à celle de vendredi 26/08, en se situant déjà bien en-deçà, marquant le cœur d'une vague de dégagements. Le gap de jeudi 1er septembre donne le ton de la rentrée, confirmant la psychologie de marché identifiée. Il a été comblé quasi immédiatement, ouvrant la voie à une poursuite des dégagements. Prochain garde-fou sur les 5 785 points. A noter la pression, sur le plan horaire, de la moyenne mobile à 50 heures (en orange).

L'angle dans lequel la moyenne mobile à 20 jours s'apprête à rompre la moyenne mobile à 50 jours est particulièrement important.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6308.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00 / 5785.00

