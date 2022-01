CAC 40 : En phase de réajustement technique

(BFM Bourse) - Sans grimacer, les marchés financiers ont accueilli les chiffres de l'inflation américaine hier, certes proches des attentes. Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix ont progressé en décembre de 0,6%, contre une cible à +0,5%. Pas de quoi perturber les salles des marchés pour autant: les rendements des obligations d’État ont dans la foulée poursuivi leur mouvement de reflux, vers 1,725. Mouvement initié hier avec l'intervention du pompier Powell. Il faut dire que le rythme de hausse mensuel des prix confirme sa tendance à ralentir. Rappelons qu'en mai et juillet, sur le même panier de produits, la hausse mensuelle était de 0,8%. Interrogé mardi par le Sénat sur la stratégie de l'institution pour combattre l'inflation aux États-Unis, J Powell a "a promis de tout mettre en œuvre" au cours de son second mandat pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Cette dernière atteignant, sur un an, hors alimentation et énergie, 5,5%...

Côté valeurs, Rexel a bondi de 10,32% à 20,85 euros après avoir signalé que sa performance 2021 dépasserait les objectifs pourtant révisés à la hausse en cours d'année. OVHCloud a gagné 4,56% à 25,58 euros à l'annonce d'une progression à deux chiffres, au-delà des attentes, de ses revenus au premier trimestre de son exercice 2021-2022. La poursuite de l'augmentation des tarifs pétroliers a soutenu le cours de TotalEnergies (+3,07% à 49,06 euros), deuxième plus forte hausse de l'indice phare après ArcelorMittal (+6,50% à 32,59 euros). A l'inverse, quelques dossiers sur le secteur immobilier marquait le pas, sous l'effet de prises de profits, à l'image de Carmila (-3,11% à 14,34 euros), Klepierre (-3,30% à 22,29 euros), ou Nexity (-4,47% à 38,88 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le vert, loin toutefois de leurs points hauts respectifs de séance, à l'image du Nasdaq Composite (+0,23% à 15 188 points) ou du Dow Jones (+0,11% à 36 290 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,28% à 4 726 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1440$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,40$.

A suivre à l'agenda ce jeudi, en priorité, la production industrielle italienne à 10h00, ainsi que l'indice des prix à la production et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique à 14h30. Pour une vue complète de l'agenda, rendez-vous ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique. Nous penchons pour le scénario d'un rapprochement, par les cours, de ce niveau de support.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7390.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

