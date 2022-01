Rexel : Les résultats 2021 de Rexel seront encore meilleurs que prévu

(BFM Bourse) - L'an dernier, le cours de Rexel a progressé de 42%, encore plus vivement que le CAC 40. Une revalorisation alimentée par l'amélioration graduelle des perspectives du distributeur de matériel électrique, que vient couronner un ultime relèvement.

Les résultats financiers que publiera Rexel le 11 février prochain seront encore nettement supérieurs aux prévisions du groupe, pourtant révisées en cours d'année au vue de la forte dynamique de ses marchés (notamment la rénovation de bâtiments, mais aussi le segment industriel). De quoi susciter un nouveau courant d'achat sur le titre, qui grimpe de 3,73% à 19,60 euros vers 9h45 mercredi.

Au cours du quatrième trimestre, l'activité commerciale a de nouveau été meilleure que prévu indique le groupe, ce qui conjugué à la focalisation de l'entreprise sur sa marge brute et sa discipline en matière de coûts amène Rexel à une (nouvelle) révision à la hausse des perspectives 2021.

Sur l'ensemble de 2021, le taux de croissance des ventes à jours constants s'établit en effet à +15,3%, tirée par une reprise dynamique, notamment aux États-Unis, et également soutenue par la hausse de l’inflation. Jusqu'ici, Rexel prévoyait une croissance comprise entre 12% et 15%, une fourchette déjà relevée en juin par rapport à l'objectif initial de +5 à +7%.

Tensions dans la chaîne d’approvisionnement

La direction financière s'attend en outre à une progression de la marge d’Ebita ajusté de 2 points de pourcentage par rapport à 2020 (où la marge avait reculé à 4,2%). Cette amélioration inclut cependant 0,4 point d’effets non récurrents, notamment une inflation positive ponctuelle des prix des produits hors câble partiellement compensée par un impact négatif des bonus, à un niveau historiquement élevé. Précédemment, Rexel visait une marge d'Ebita de 5,7%, après un objectif initial à 5%.

Le fournisseur d'équipements électriques et domotiques et de services sur mesure aux professionnels intervenant dans la construction, la rénovation ou la maintenance des bâtiments et des infrastructures indique par ailleurs débuter l’année 2022 avec des carnets de commandes importants, tant en interne que chez ses clients, "portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l’année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'œuvre et des tensions dans la chaîne d’approvisionnement".

Pour 2022, Rexel s'attend à ce que les plans d'actions mis en place permettent une nouvelle amélioration par rapport à la marge de 5,8% (hors effet non-récurrents) estimée pour 2021, et dépasser l'ambition de 6% à moyen terme, en avance sur la feuille de route 2023.

