Rexel : Avec le bond de la demande en matériel électrique, Rexel s'attend à une année record

(BFM Bourse) - La solide dynamique observée par l'expert de la distribution de produits et services au premier trimestre s'est confirmée sur les mois suivants, ce qui pousse Rexel à viser une croissance de ses ventes de 12 à 15% en 2021, contre 5 à 7% précédemment annoncés. Le titre renoue avec un sommet depuis avril 2014.

La mise à jour des objectifs annuels de Rexel se traduit par une nette hausse, la plus forte du SBF 120 où le poids lourd de l'énergie aux 24.000 salariés et 12,6 milliards de chiffre d'affaires en 2020 est coté, de 4,5% à 17,77 euros vers 15h10. Ce gain porte à 37,8% la progression du titre depuis le 1er janvier dernier, ce qui en fait l'une des toutes meilleures performances de l'indice élargi sur la période. La performance atteint même +261% depuis le creux du 19 mars 2020 à moins de 5 euros, ce qui permet au titre du fournisseur de matériel électrique de renouer avec un niveau plus observé depuis avril 2014, soit plus de 7 ans.

Après son solide début d’année avec une croissance des ventes en hausse de +8,6% à jours constants par rapport à 2020 (et +3,5% par rapport à 2019), le groupe a encore accéléré entre avril et mars. Dans un communiqué publié ce mardi, Rexel évoque de fait une "une amélioration séquentielle [de son activité, NDLR] au deuxième trimestre, soutenue par une surperformance du marché dans un environnement global favorable, tant en volume qu'en prix".

Les tendances commerciales favorables observées par Rexel (forte croissance de la rénovation de bâtiments, amélioration dans le segment industriel, accélération dans tous les pays clés, y compris en Amérique du Nord où l'activité est désormais revenue à son niveau de 2019) incitent le groupe à rehausser sensiblement ses perspectives annuelles. Pour rappel, "Rexel fournit des équipements électriques et des services sur mesure aux professionnels intervenant dans la construction, la rénovation ou la maintenance des bâtiments et des infrastructures", rexel.com/fr/le-groupe/activites/">précise le groupe sur son site.

Des gains de parts de marché à prévoir

Il table ainsi désormais sur "une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15% par rapport à 2020, impliquant un niveau d'activité compris entre environ 5% et 8% au-dessus de 2019" quand il anticipait une croissance comprise entre 5% et 7% à l'issue du premier trimestre. Si Rexel prévient qu'il risque de continuer à "faire face à de la volatilité tant au niveau de la demande, car la crise sanitaire n’est pas encore terminée, que de l’offre, en raison de goulots d’étranglement", il entend bénéficier des dépenses de relance tant en Amérique du Nord qu'en Europe, ainsi que d'une contribution positive des prix et d'une base de comparaison favorable aux Etats-Unis (alors que les résultats du 4e trimestre 2020 avaient été pénalisés par la cession de Gexpro Services).

L'objectif de marge d'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) est également révisé à la hausse, de 5% à 5,7%, "confirmant l'impact positif d'une pénétration accrue des ventes digitales sur notre profitabilité".

Cité dans le communiqué, le directeur général de Rexel Patrick Bérard souligne que le groupe "bénéficie d'une convergence sans précédent de tendances positives liées aux besoins des clients, à l'offre des fournisseurs, aux facteurs sociétaux et au positionnement de Rexel sur son marché. Cela s'explique par une demande accélérée de solutions d'électrification, une augmentation continue de la digitalisation, une organisation allégée et efficace et une expérience de service client améliorée, le tout entraînant des gains de parts de marché" développe-t-il.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse