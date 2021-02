CAC 40 : Des acheteurs moins inconditionnels

(BFM Bourse) - Nous avons assisté hier à un essoufflement du rebond du CAC 40 (-0,36% à 5 765 points), contre intuitivement, avec des progrès notables sur front sanitaires et des chiffres statistiques enthousiasmants outre Atlantique, notamment concernant les ventes au détail. C'est la crainte d'un retour de l'inflation, ou plutôt d'un rythme trop rapide de remontée des prix, provoqué par reprise économique soutenue, qui a clairement pesé.

Notamment au regard de la publication des ventes au détail, en très forte hausse au mois de janvier (+5.3% en rythme mensuel), très largement au-delà de la cible, selon les dernières données publiées par le Census Bureau. Des ventes largement gonflées par les chèques remis aux ménages les plus durement touchés (parachute money). L'indice des prix à la production a également battu les attentes, tout comme le rapport fédéral mensuel sur l'industrie.

C'est dans ce contexte que les opérateurs ont nerveusement attendu la publication des Minutes de la Fed traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire. Compte-rendu qui n'a contenu aucune (mauvaise) surprise, l'Instituons se contentant de réitérer ses propos sur la nécessité d'un maintien d'une politique monétaire accomodante et adaptable, sans faire de lien direct avec les récentes tensions sur les marchés de taux.

Les bonnes nouvelles s'accumulent en revanche sur le front sanitaire, où le rythme des nouvelles contaminations semble marquer le pas (-16% la semaine dernière à travers le monde, à 2,7 millions selon l'OMS).

Côté valeurs, Métropole TV (M6) a bondi de 12,69% à 17,94 euros, sur relèvement de cible de cours d'un analyste influent de la place. A l'inverse, affecté par la contraction plus prononcée que prévu des revenus de sa marque phare Gucci, traditionnel moteur de la performance du groupe, Kering a dévoilé des résultats trimestriels et annuels décevants, sanctionnés par le marché (-7,4%, plus forte chute de l'indice phare).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé", le Dow Jones grappillant 0,29% à 31 613 points, et le Nasdaq Composite se contractant de 0,58% à 13 965 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini la séance sur une note de quasi stabilité à 3 931 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2040$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 61,50$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité l'indice manufacturier Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, les mises en chantier de logements & permis de construire, les prix à l'import à 14h30, ainsi que les stocks de brut, toujours outre Atlantique, à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 5 720 points, mis sous surveillance la semaine passée, ont cédé lundi dans des conditions de volumes, de volatilité satisfaisantes. L'effet d'attraction du gap baissier ample du 24 février 2020 (gap "Covid") va s'intensifier lors des prochaines semaines. Sa borne haute vaut pour rappel, le seuil de cours psychologique des 6 000 points.

Néanmoins, le chemin pour le comblement ne sera probablement pas rectiligne et à forte pente. La bougie en pendu tracée mardi, confirmée dans sa traduction par l'ombre haute d'essoufflement de mercredi, le laisse augurer. Avis neutre à légèrement baissier à l'échelle de la séance de ce jeudi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5720.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 Support(s) : 5720.00 / 5586.00 / 5300.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

